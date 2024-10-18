Два человека вылетели из машины и погибли в ДТП в Новосибирской области

Posted 18 октября, 01:24
Published 18 октября, 01:24
Modified 18 октября, 01:26
Updated 18 октября, 01:26
Все случилось поздно ночью 18 октября на трассе «Северный обход — Криводановка». Проехав несколько километров, водитель «Тойота» потерял управление. Его машина упала в кювет и перевернулась.
В результате серьезного дорожно-транспортного происшествия водитель (ему было 38 лет) и его пассажир (на вид ему дали около 40 лет), вылетели из транспортного средства. Оба мужчины погибли.
В деталях аварии разберутся сотрудники ГАИ. Ранее область оказалась в лидерах рейтинга по ДТП с пешеходами, где регион занял девятое место.