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Posted 18 октября, 01:24

Published 18 октября, 01:24

Modified 18 октября, 01:26

Updated 18 октября, 01:26

Мужчины погибли

Два человека вылетели из машины и погибли в ДТП в Новосибирской области

18 октября 2024, 01:24
Фото: 1MI
Мужчины погибли
Жители Новосибирской области погибли в ДТП, о чем проинформировали в Госавтоинспекции.

Все случилось поздно ночью 18 октября на трассе «Северный обход — Криводановка». Проехав несколько километров, водитель «Тойота» потерял управление. Его машина упала в кювет и перевернулась.

В результате серьезного дорожно-транспортного происшествия водитель (ему было 38 лет) и его пассажир (на вид ему дали около 40 лет), вылетели из транспортного средства. Оба мужчины погибли.

Фото: ГАИ

В деталях аварии разберутся сотрудники ГАИ. Ранее область оказалась в лидерах рейтинга по ДТП с пешеходами, где регион занял девятое место.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#ДТП#Авария#Погиб#18+
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