Фермеры из Новосибирской области подбрасывали навоз соседям — месть или шутка

В Мошковском районе Новосибирской области гражданин обнаружил на принадлежащем ему земельном участке складированный навоз. Оказалось, что одно из сельскохозяйственных предприятий, работающее на территории Барлакского сельсовета, без разрешения сваливало навоз крупного рогатого скота, не имея при этом своей площадки.