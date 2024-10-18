Фермеры из Новосибирской области подбрасывали навоз соседям — месть или шутка

Posted 18 октября, 07:14
Published 18 октября, 07:14
Modified 18 октября, 07:16
Updated 18 октября, 07:16
В Мошковском районе Новосибирской области гражданин обнаружил на принадлежащем ему земельном участке складированный навоз. Оказалось, что одно из сельскохозяйственных предприятий, работающее на территории Барлакского сельсовета, без разрешения сваливало навоз крупного рогатого скота, не имея при этом своей площадки.
Собственник земли поспешил обратиться в региональное министерство природных ресурсов и экологии. Оттуда жалобу переслали в межрегиональное управление Россельхознадзора, специалисты которого выехали на место и обнаружили перекрытый навозом плодородный слой.
Россельхознадзор предостерег животноводов от подобных поступков. Теперь в ведомстве ждут ответ о принятых мерах.
Напомним, в Новосибирске установили 45 новых контейнеров для раздельного сбора мусора.