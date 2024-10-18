Когда дачные автобусы перестанут ходить в Новосибирске — названа точная дата

Posted 18 октября, 08:02
Published 18 октября, 08:02
Modified 18 октября, 08:04
Updated 18 октября, 08:04
Последние рейсы будут обслуживать два сезонных маршрута — № 51л «Нижняя Ельцовка — с/о Отдых-2» и № 77л «ул. Ветлужская — Сады». Эти маршруты обеспечивали транспортное сообщение для дачников на протяжении шести месяцев — с 20 апреля 2024 года. Автобусы ходили каждый день, кроме понедельника.
Помимо этого, 20 октября завершат свою работу пригородные маршруты №1702, №1703 и №1705. График движения этих автобусов можно найти на официальном сайте Министерства транспорта Новосибирской области.
Завершение сезона дачных перевозок является традиционным событием для региона, так как с наступлением холодов спрос на поездки к дачным участкам значительно снижается. Это завершает ежегодный цикл работы общественного транспорта, нацеленного на дачников, до следующей весны. Точные даты возобновления работы маршрутов в 2025 году будут объявлены ближе к началу нового дачного сезона.