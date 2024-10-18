Когда дачные автобусы перестанут ходить в Новосибирске — названа точная дата

Завершение сезона дачных перевозок является традиционным событием для региона, так как с наступлением холодов спрос на поездки к дачным участкам значительно снижается. Это завершает ежегодный цикл работы общественного транспорта, нацеленного на дачников, до следующей весны. Точные даты возобновления работы маршрутов в 2025 году будут объявлены ближе к началу нового дачного сезона.