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Posted 18 октября, 08:25

Published 18 октября, 08:25

Modified 18 октября, 08:27

Updated 18 октября, 08:27

Айфоны провезти не удалось

Контрафактные iPhone на 15 млн рублей пытались ввести перекупщики в Новосибирск

18 октября 2024, 08:25
Фото: 1MI
Айфоны провезти не удалось
В Новосибирской области пресекли ввоз контрафактных люксовых телефонов, подробности сообщили в ФСБ.

Инцидент произошел в Карасукском районе, на границе с Казахстаном. Партию телефонов хотели провезти на автобусе. Смартфоны нашли при досмотре в багажнике.

Водитель планировал ввезти в Россию 130 коробок iPhone. Дорогие телефоны оценили на 15 млн рублей. Никаких документов на них у перевозчика не было. Обычно айфоны и другие гаджеты дешевле покупают в другой стране и с накруткой перепродают их в России.

Телефоны изъяли и передали таможне. Как накажут водителя, станет известно после проверки. Это не первая попытка ввоза, ранее машину со смартфонами фирмы Apple уже тормозили на границе.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#ФСБ#Таможня
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