Контрафактные iPhone на 15 млн рублей пытались ввести перекупщики в Новосибирск

Водитель планировал ввезти в Россию 130 коробок iPhone. Дорогие телефоны оценили на 15 млн рублей. Никаких документов на них у перевозчика не было. Обычно айфоны и другие гаджеты дешевле покупают в другой стране и с накруткой перепродают их в России.