Контрафактные iPhone на 15 млн рублей пытались ввести перекупщики в Новосибирск

Posted 18 октября, 08:25
Published 18 октября, 08:25
Modified 18 октября, 08:27
Updated 18 октября, 08:27
Инцидент произошел в Карасукском районе, на границе с Казахстаном. Партию телефонов хотели провезти на автобусе. Смартфоны нашли при досмотре в багажнике.
Водитель планировал ввезти в Россию 130 коробок iPhone. Дорогие телефоны оценили на 15 млн рублей. Никаких документов на них у перевозчика не было. Обычно айфоны и другие гаджеты дешевле покупают в другой стране и с накруткой перепродают их в России.
Телефоны изъяли и передали таможне. Как накажут водителя, станет известно после проверки. Это не первая попытка ввоза, ранее машину со смартфонами фирмы Apple уже тормозили на границе.