Магнитная буря 18 октября: чего ждать метеозависимым

Особенно чувствительными к магнитным бурям могут оказаться люди с нестабильным артериальным давлением и сердечными проблемами. Чтобы минимизировать влияние геомагнитной активности, рекомендуется больше отдыхать, избегать стрессов и проводить время на свежем воздухе. Физические нагрузки в этот день лучше ограничить.