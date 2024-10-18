Магнитная буря 18 октября: чего ждать метеозависимым

Posted 17 октября, 23:22
Published 17 октября, 23:22
Modified 17 октября, 23:22
Updated 17 октября, 23:22
Геомагнитное возмущение достигнет 4 баллов, что классифицируется как слабый шторм. Основной пик активности бури ожидается с 12:00 до 18:00, после чего буря ослабнет до уровня незначительных возмущений в 2 балла.
Магнитные бури оказывают воздействие прежде всего на метеозависимых людей и тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Среди наиболее частых симптомов — повышенная утомляемость, головные боли, резкие перепады давления, нарушения сна и апатия. Кроме того, у некоторых могут обостряться хронические заболевания.
Особенно чувствительными к магнитным бурям могут оказаться люди с нестабильным артериальным давлением и сердечными проблемами. Чтобы минимизировать влияние геомагнитной активности, рекомендуется больше отдыхать, избегать стрессов и проводить время на свежем воздухе. Физические нагрузки в этот день лучше ограничить.
Стоит отметить, что 18 октября — не последний день геомагнитной активности в октябре. Уже 22 октября специалисты прогнозируют более сильную бурю, сила которой может достигнуть 5 баллов. Это будет уже более серьёзное возмущение, и метеозависимым людям стоит заранее подготовиться к этому дню.