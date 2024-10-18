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Posted 17 октября, 23:22

Published 17 октября, 23:22

Modified 17 октября, 23:22

Updated 17 октября, 23:22

Магнитная буря продолжится 18 октября

Магнитная буря 18 октября: чего ждать метеозависимым

17 октября 2024, 23:22
Фото: Изображение Midjourney
Магнитная буря продолжится 18 октября

На Новосибирск обрушится мощная магнитная буря 18 октября

18 октября 2024 года жители Земли столкнутся с магнитной бурей, которая может оказывать влияние на самочувствие некоторых людей, сообщают в Лаборатории Солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Геомагнитное возмущение достигнет 4 баллов, что классифицируется как слабый шторм. Основной пик активности бури ожидается с 12:00 до 18:00, после чего буря ослабнет до уровня незначительных возмущений в 2 балла.

Как магнитная буря может повлиять на здоровье?

Магнитные бури оказывают воздействие прежде всего на метеозависимых людей и тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Среди наиболее частых симптомов — повышенная утомляемость, головные боли, резкие перепады давления, нарушения сна и апатия. Кроме того, у некоторых могут обостряться хронические заболевания.

График магнитных бурь.График магнитных бурь.
График магнитных бурь.. Фото: пресс-служба Лаборатории Солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Особенно чувствительными к магнитным бурям могут оказаться люди с нестабильным артериальным давлением и сердечными проблемами. Чтобы минимизировать влияние геомагнитной активности, рекомендуется больше отдыхать, избегать стрессов и проводить время на свежем воздухе. Физические нагрузки в этот день лучше ограничить.

Будущие геомагнитные возмущения

Стоит отметить, что 18 октября — не последний день геомагнитной активности в октябре. Уже 22 октября специалисты прогнозируют более сильную бурю, сила которой может достигнуть 5 баллов. Это будет уже более серьёзное возмущение, и метеозависимым людям стоит заранее подготовиться к этому дню.

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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирск#Прогноз#Россия#Здоровье#Магнитная буря#Метеозависимость
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