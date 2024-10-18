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Posted 18 октября, 12:14

Published 18 октября, 12:14

Modified 18 октября, 12:16

Updated 18 октября, 12:16

Митя Фомин съел свои зубы

Митя Фомин съел свои зубы — что произошло с певцом

18 октября 2024, 12:14
Фото: ВК/Митя Фомин
Митя Фомин съел свои зубы

Уроженец Новосибирска Митя Фомин съел свои зубы

Звезда отечественной сцены Митя Фомин пришел в гости к резидентам Comedy Club и раскрыл секрет о своих зубах, сообщает телеканал ТНТ.

Comedy Club отмечает свой юбилей. Уже два десятка лет резиденты веселят зрителей. В новом выпуске к поздравлениям присоединились популярные звезды, в том числе и новосибирский певец Митя Фомин. Он, к слову, также отмечает юбилей — 50 лет. Гости отметили, что для своих лет он прекрасно выглядит.

Митя Фомин признался, что внимательно следит не только за своим здоровьем, но и за внешним видом. Например, уроженец Новосибирска поменял зубы, когда съел их.

«В юности у меня были зубы, как у зайца, а потом я их съел», — поделился певец.

Исполнитель хита «Все будет хорошо» отметил, что у многих работников сцены встречается бруксизм.

Бруксизм — комплекс расстройств, вызывающих срежет зубами. Причины явления могут быть психологическими, неврологическими или стоматологическими.

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#Екатерина Нимко#Общество#Здоровье#Звезды#Митя Фомин
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