Митя Фомин съел свои зубы — что произошло с певцом

Posted 18 октября, 12:14
Published 18 октября, 12:14
Modified 18 октября, 12:16
Updated 18 октября, 12:16
Comedy Club отмечает свой юбилей. Уже два десятка лет резиденты веселят зрителей. В новом выпуске к поздравлениям присоединились популярные звезды, в том числе и новосибирский певец Митя Фомин. Он, к слову, также отмечает юбилей — 50 лет. Гости отметили, что для своих лет он прекрасно выглядит.
Митя Фомин признался, что внимательно следит не только за своим здоровьем, но и за внешним видом. Например, уроженец Новосибирска поменял зубы, когда съел их.
«В юности у меня были зубы, как у зайца, а потом я их съел», — поделился певец.
Исполнитель хита «Все будет хорошо» отметил, что у многих работников сцены встречается бруксизм.
Бруксизм — комплекс расстройств, вызывающих срежет зубами. Причины явления могут быть психологическими, неврологическими или стоматологическими.