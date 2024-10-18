Митя Фомин съел свои зубы — что произошло с певцом

Comedy Club отмечает свой юбилей. Уже два десятка лет резиденты веселят зрителей. В новом выпуске к поздравлениям присоединились популярные звезды, в том числе и новосибирский певец Митя Фомин. Он, к слову, также отмечает юбилей — 50 лет. Гости отметили, что для своих лет он прекрасно выглядит.