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Posted 18 октября, 04:47

Published 18 октября, 04:47

Modified 18 октября, 04:49

Updated 18 октября, 04:49

Контейнеры для раздельного сбора мусора

Морфологический разбор мусора: как Новосибирск учится сортировать отходы

18 октября 2024, 04:47
Фото: МУП «САХ»
Контейнеры для раздельного сбора мусора
Морфология мусора в 45 новых контейнерах для раздельного сбора отходов позволила ответить на вопрос: готовы ли новосибирцы сортировать содержимое мусорных ведер, сообщает МУП «САХ».

В начале октября по восьми районам Новосибирска были развезены ярко-синие баки для раздельного сбора пластика, стекла, картона и жести. Такие контейнеры установили в местах, где ранее не было системы сортировки отходов.

Специалисты МУП «САХ» отметили, что по большинству адресов жители проявили высокую ответственность. Четкое следование инструкциям, размещенным на наклейках контейнеров, позволило правильно разделять вторсырье, пригодное для переработки.

В Новосибирске установили 45 новых контейнеров для раздельного сбора отходов
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Несмотря на общую позитивную картину, не обошлось и без нарушений. На ул. Новогодней, 24/2 в контейнер для перерабатываемых материалов сложили использованные шины, но в целом эксперимент оценили как успешный. Кстати, для тех, кто не знает, куда деть автомобильные шины, есть решение. До 18 октября их можно бесплатно сдать на Левобережный и Гусинобродский полигоны.

Автомобильные шиныАвтомобильные шины
Автомобильные шины. Фото: МУП «САХ»
«Готовность горожан сортировать отходы, чтобы наносить меньше ущерба окружающей среде, очень высока. Эксперимент прошел успешно», — прокомментировал директор «Спецавтохозяйства» Александр Южаков.

Сейчас в Новосибирске установлено 3972 контейнера для раздельного сбора отходов, а в целом по региону их насчитывается 4190. МУП «САХ» готовится к установке еще 50 новых баков, чтобы заменить деформированные или сломанные контейнеры в Кировском и Ленинском районах. Параллельно ведется разработка списка адресов для установки новых контейнеров.

Что можно и что нельзя положить в контейнер для раздельного сбора отходов
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Проблема переработки отходов становится все более актуальной: объемы мусора продолжают расти. В 2024 году региональный оператор по обращению с ТКО транспортировал 7149 тысяч м³ отходов.

С 2020 года на полигонах Новосибирска работают мусоросортировочные комплексы мощностью 50 тысяч тонн в год. Эти объекты обрабатывают примерно пятую часть всех поступающих на полигоны отходов.

Раздельный сбор отходов — это не просто модный тренд, а необходимость, продиктованная временем. Сортировка мусора позволяет сократить объёмы отходов, отправляемых на полигоны, и увеличить процент переработки, что положительно влияет на экологическую ситуацию в городе и регионе.

Преимущества раздельного сбора:

  • Снижение объёмов отходов, захороняемых на полигонах;
  • Увеличение доли переработки материалов;
  • Сокращение затрат на утилизацию;
  • Повышение экологической культуры населения.
Более сотни мешков мусора собрали новосибирцы на берегу Оби
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#Алина Гурицкая#Общество#Экология#Новосибирская область#Мусор#Раздельный сбор#Переработка#МУП САХ#Вторсырье
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