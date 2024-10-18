Морфологический разбор мусора: как Новосибирск учится сортировать отходы

Несмотря на общую позитивную картину, не обошлось и без нарушений. На ул. Новогодней, 24/2 в контейнер для перерабатываемых материалов сложили использованные шины, но в целом эксперимент оценили как успешный. Кстати, для тех, кто не знает, куда деть автомобильные шины, есть решение. До 18 октября их можно бесплатно сдать на Левобережный и Гусинобродский полигоны.