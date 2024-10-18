МРОТ вырастет с 1 января 2025 года: сколько будут платить людям

В 2024 году минимальная зарплата в Новосибирской области составляет 19 242 рубля, что уже значительно больше по сравнению с предыдущими годами. Например, десять лет назад этот показатель был всего 5 554 рубля. Новый уровень оплаты труда затронет около 4 миллионов россиян, зарплаты которых привязаны к МРОТ.