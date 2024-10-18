МРОТ вырастет с 1 января 2025 года: сколько будут платить людям

Posted 18 октября, 07:30
Published 18 октября, 07:30
Modified 18 октября, 07:32
Updated 18 октября, 07:32
Повышение составит 16,6% или 3158 рублей от текущего уровня. В основе расчета лежит общероссийский показатель, который с начала года достигнет 22 440 рублей. С учетом районного коэффициента для Новосибирской области (1,25), МРОТ в регионе вырастет до 28 050 рублей.
В 2024 году минимальная зарплата в Новосибирской области составляет 19 242 рубля, что уже значительно больше по сравнению с предыдущими годами. Например, десять лет назад этот показатель был всего 5 554 рубля. Новый уровень оплаты труда затронет около 4 миллионов россиян, зарплаты которых привязаны к МРОТ.
В соответствии с распоряжением главы государства, к 2030 году минимальный размер оплаты труда должен вырасти до 35 тысяч рублей. Это значит, что за следующие шесть лет МРОТ увеличится более чем в два раза по сравнению с 2023 годом.
Законодатели при определении минимальной оплаты труда ориентируются на медианную зарплату, которая делит всех работающих на две равные группы: 50% работников получают зарплату выше этого уровня, другая половина — ниже. Соотношение МРОТ и медианной зарплаты в 2025 году составит 48%.