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Posted 18 октября, 09:39

Published 18 октября, 09:39

Modified 18 октября, 09:41

Updated 18 октября, 09:41

Рабочая встреча в правительстве

Новосибирская область станет площадкой для обсуждения лучших практик защиты детей

18 октября 2024, 09:39
Фото: Правительство Новосибирской области
Рабочая встреча в правительстве
Новосибирская область станет центром всероссийской дискуссии о лучших региональных подходах к защите детей. На съезде соберутся детские правозащитники со всей страны, чтобы обсудить наиболее успешные практики профилактики социального сиротства и их возможное внедрение в других регионах.

Задачи по подготовке и проведению этого масштабного мероприятия обозначил Губернатор Андрей Травников во время рабочей встречи с Уполномоченным по правам ребёнка в Новосибирской области Надеждой Болтенко. В совещании также приняли участие заместитель Губернатора Константин Хальзов и министр труда и социального развития региона Елена Бахарева.

Константин Хальзов отметил, что форум «Жить и воспитываться в семье», посвящённый профилактике социального сиротства, пройдет 13–14 ноября в Новосибирской области. В рамках форума состоится и XXIII Съезд уполномоченных по правам ребёнка.

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На съезде правозащитники обсудят результаты выездных инспекций в регионы, инициированных президентом Владимиром Путиным в рамках проекта по профилактике социального сиротства.

Андрей Травников подчеркнул важность тщательной проработки программы съезда, чтобы показать успешные региональные практики, которые уже продемонстрировали свою эффективность.

Эта работа будет проведена, сказала Надежда Болтенко, совместно со специалистами региональных министерств здравоохранения, образования, труда и социального развития. Особенно важно показать опыт работы Новосибирской области в федеральных проектах.

Надежда БолтенкоНадежда Болтенко
Надежда Болтенко. Фото: Правительство Новосибирской области

Надежда Болтенко в качестве примера привела проект «От нуля до четырёх», направленный на профилактику социального сиротства среди детей младшего возраста.

Напомним, что проект, инициированный детским омбудсменом Марией Львовой-Беловой, нацелен на уменьшение числа детей, попадающих в дома ребёнка, и поддержку семей в трудных жизненных ситуациях.

Проект реализуется по четырём направлениям, включая перепрофилирование домов ребёнка, систему ранней помощи, программу поддержки родителей и службу «Дети в семье».

Новосибирская область стала одним из пилотных регионов, где этот проект был запущен. Он был впервые реализован в 2021 году в двух муниципальных районах, а к 2022 году расширился на всю область.

«Самое главное, специалисты находят решение по каждому случаю. Именно в этом основная задача проекта „От нуля до четырёх“, который входит в стратегическую программу „Дети в семье“, — отметила Надежда Болтенко.

Она добавила, что на съезде детских уполномоченных важно продемонстрировать и роль общественных организаций, социально ориентированных НКО в этой работе.

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