Новосибирские спасатели рассказали о гибели рыбака

В МЧС напомнили, что при походе на рыбалку в такой период времени года, когда вода стала ледяной, есть несколько обязательных правил безопасности. Важно проверить судно перед отправкой; надеть спасательные жилеты; обратить внимание на прогноз погоды и если она плохая, то лучше остаться дома; не выпивать алкоголь.