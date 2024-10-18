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Posted 18 октября, 02:41

Published 18 октября, 02:41

Modified 18 октября, 02:43

Updated 18 октября, 02:43

Рыбак погиб

Новосибирские спасатели рассказали о гибели рыбака

18 октября 2024, 02:41
Фото: Изображение Midjourney
Рыбак погиб
Спасатели из Новосибирской области проинформировали о гибели рыбака и предупредили сибиряков о возможных рисках любителей половить рыбу.

Все случилось 12 октября в Карелии, когда двое мужчин отправились на рыбалку. Погода была неблагоприятной: лодку качал сильный ветер, в результате чего она перевернулась. Один рыбак был в спасательном жилете и смог доплыть до берега, а второй утонул.

В МЧС напомнили, что при походе на рыбалку в такой период времени года, когда вода стала ледяной, есть несколько обязательных правил безопасности. Важно проверить судно перед отправкой; надеть спасательные жилеты; обратить внимание на прогноз погоды и если она плохая, то лучше остаться дома; не выпивать алкоголь.

В случае, если человек окажется в воде, у него сведет тело судорогой, а мокрая одежда потянет на дно. Важно соблюдать все эти правила и в случае чего, звонить на телефон спасателей. Ранее тело рыбака уже находили в Новосибирской области.

Рыбаки на таинственной лодке заблудились в Новосибирске
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