Новосибирский государственный университет попал в ТОП вузов БРИКС

Posted 18 октября, 05:09
Published 18 октября, 05:09
Modified 18 октября, 05:18
Updated 18 октября, 05:18
Новосибирский государственный университет оказался на 19 месте в рейтинге вузов стран, входящих в межправительственную организацию БРИКС. В составленный Ассоциацией составителей рейтингов попали 600 высших учебных заведений из 10 участвующих в содружестве стран, сообщили в пресс-службе госуниверситета.
Самое большое количество вузов в рейтинге представил Китай — 207, далее следует Россия — 161 учебное заведение. НГУ показал отличный результат среди региональных вузов. Составители рейтинга объяснили, что использовали известный метод «Три миссии университета», но модернизировали его, добавив еще одну строчку: число совместных научных работ с вузами БРИКС.
По мнению главы НГУ Михаила Федорука, для вуза традиционным является именно наличие международных связей. В настоящий момент у НГУ 126 партнеров в разных странах. Количество ежегодных научных публикаций, созданных совместно с зарубежными коллегами достигает трех сотен.
Напомним, новосибирские ученые смогли создать биогель и анализатор для получения «умного урожая».