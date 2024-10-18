Новосибирский государственный университет попал в ТОП вузов БРИКС

Новосибирский государственный университет оказался на 19 месте в рейтинге вузов стран, входящих в межправительственную организацию БРИКС. В составленный Ассоциацией составителей рейтингов попали 600 высших учебных заведений из 10 участвующих в содружестве стран, сообщили в пресс-службе госуниверситета.