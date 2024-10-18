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Posted 18 октября, 05:09

Published 18 октября, 05:09

Modified 18 октября, 05:18

Updated 18 октября, 05:18

НГУ занял 19 место в рейтинге стран БРИКС

Новосибирский государственный университет попал в ТОП вузов БРИКС

18 октября 2024, 05:09
Фото: Артем Шершнёв/atas.info
НГУ занял 19 место в рейтинге стран БРИКС
НГУ оказался в лидерах среди вузов стран содружества по мнению Ассоциации составителей рейтингов, следует из сообщения пресс-службы учебного заведения.

Новосибирский государственный университет оказался на 19 месте в рейтинге вузов стран, входящих в межправительственную организацию БРИКС. В составленный Ассоциацией составителей рейтингов попали 600 высших учебных заведений из 10 участвующих в содружестве стран, сообщили в пресс-службе госуниверситета.

Самое большое количество вузов в рейтинге представил Китай — 207, далее следует Россия — 161 учебное заведение. НГУ показал отличный результат среди региональных вузов. Составители рейтинга объяснили, что использовали известный метод «Три миссии университета», но модернизировали его, добавив еще одну строчку: число совместных научных работ с вузами БРИКС.

По мнению главы НГУ Михаила Федорука, для вуза традиционным является именно наличие международных связей. В настоящий момент у НГУ 126 партнеров в разных странах. Количество ежегодных научных публикаций, созданных совместно с зарубежными коллегами достигает трех сотен.

Напомним, новосибирские ученые смогли создать биогель и анализатор для получения «умного урожая».

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#Юрий Фомиченко#Общество#Вузы#Рейтинг#Новосибирский государственный университет#Ассоциация составителей рейтингов#Михаил Федорук
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