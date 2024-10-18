Новосибирцы сбивают детей: регион оказался в лидерах рейтинга по аварии с пешеходами

Posted 18 октября, 00:32
Published 18 октября, 00:32
Modified 18 октября, 00:32
Updated 18 октября, 00:32
По данным агентства, за первые девять месяцев 2024 года в статистике по ДТП видны положительные изменения. Общий уровень аварий снизился, как и количество аварий с участием водителей в состоянии алкогольного опьянения. Однако есть и тревожные тенденции, особенно в части инцидентов с участием детей-пешеходов.
Особое внимание уделяется инцидентам с участием пешеходов по их вине. По этому показателю Новосибирская область занимает шестое место в общероссийском рейтинге, поднявшись на две позиции по сравнению с предыдущим периодом. Однако по стране этот показатель продемонстрировал снижение на 7,1% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Опережают регион по этому показателю Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Московская и Нижегородская области. Следом идут Свердловская и Ростовская области, Республика Татарстан, Красноярский край.
Статистика аварий с участием детей-пешеходов вызывает серьезные опасения. В Новосибирской области зафиксирован значительный рост таких происшествий: регион поднялся сразу на три позиции в общероссийском рейтинге, заняв пятое место. Эта динамика отрицательная, так как показатель увеличился на 0,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Для сравнения, среди регионов-лидеров с наименьшим количеством таких ДТП выделяется Тюменская область, где удалось сократить число происшествий на 24,7%. Хуже всего ситуация обстоит в Москве, Краснодарском крае, Санкт-Петербурге и Челябинской области.
В целом, по стране за январь — сентябрь 2024 года было зарегистрировано 96 389 ДТП, что на 1,6% меньше, чем за аналогичный период 2023 года. Среди положительных тенденций — снижение числа аварий с участием водителей в состоянии опьянения. Количество таких ДТП уменьшилось на 12,9%, и здесь лидерами по положительной динамике стали Республика Башкортостан (-32,7%) и Московская область (-27,1%).
Однако не все регионы могут похвастаться улучшениями. Красноярский край, который также попал в антитоп по числу ДТП с участием водителей, показал отрицательную динамику в росте аварийности, увеличив число происшествий на 4,2%.