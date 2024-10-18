Новосибирцы сбивают детей: регион оказался в лидерах рейтинга по аварии с пешеходами

В целом, по стране за январь — сентябрь 2024 года было зарегистрировано 96 389 ДТП, что на 1,6% меньше, чем за аналогичный период 2023 года. Среди положительных тенденций — снижение числа аварий с участием водителей в состоянии опьянения. Количество таких ДТП уменьшилось на 12,9%, и здесь лидерами по положительной динамике стали Республика Башкортостан (-32,7%) и Московская область (-27,1%).