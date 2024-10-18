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Posted 18 октября, 00:32

Published 18 октября, 00:32

Modified 18 октября, 00:32

Updated 18 октября, 00:32

Новосибирская область снова в антирейтинге

Новосибирцы сбивают детей: регион оказался в лидерах рейтинга по аварии с пешеходами

18 октября 2024, 00:32
Фото: 1MI
Новосибирская область снова в антирейтинге

новосибирская область вошла в топ-5 регионов по ДТП с пешеходами

Новосибирская область оказалась в лидерах сразу дух антирейтингов — по числу ДТП с пешеходами и детьми, сообщает агентство «Промрейтинг».

По данным агентства, за первые девять месяцев 2024 года в статистике по ДТП видны положительные изменения. Общий уровень аварий снизился, как и количество аварий с участием водителей в состоянии алкогольного опьянения. Однако есть и тревожные тенденции, особенно в части инцидентов с участием детей-пешеходов.

ДТП с участием пешеходов

Особое внимание уделяется инцидентам с участием пешеходов по их вине. По этому показателю Новосибирская область занимает шестое место в общероссийском рейтинге, поднявшись на две позиции по сравнению с предыдущим периодом. Однако по стране этот показатель продемонстрировал снижение на 7,1% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Опережают регион по этому показателю Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Московская и Нижегородская области. Следом идут Свердловская и Ростовская области, Республика Татарстан, Красноярский край.

Статистика ДТП с пешеходамиСтатистика ДТП с пешеходами
Статистика ДТП с пешеходами. Фото: Промрейтинг

Аварии с детьми-пешеходами

Статистика аварий с участием детей-пешеходов вызывает серьезные опасения. В Новосибирской области зафиксирован значительный рост таких происшествий: регион поднялся сразу на три позиции в общероссийском рейтинге, заняв пятое место. Эта динамика отрицательная, так как показатель увеличился на 0,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Для сравнения, среди регионов-лидеров с наименьшим количеством таких ДТП выделяется Тюменская область, где удалось сократить число происшествий на 24,7%. Хуже всего ситуация обстоит в Москве, Краснодарском крае, Санкт-Петербурге и Челябинской области.

Статистика ДТП с детьмиСтатистика ДТП с детьми
Статистика ДТП с детьми. Фото: Промрейтинг

Общие итоги по России

В целом, по стране за январь — сентябрь 2024 года было зарегистрировано 96 389 ДТП, что на 1,6% меньше, чем за аналогичный период 2023 года. Среди положительных тенденций — снижение числа аварий с участием водителей в состоянии опьянения. Количество таких ДТП уменьшилось на 12,9%, и здесь лидерами по положительной динамике стали Республика Башкортостан (-32,7%) и Московская область (-27,1%).

Общая статистикаОбщая статистика
Общая статистика. Фото: Промрейтинг

Однако не все регионы могут похвастаться улучшениями. Красноярский край, который также попал в антитоп по числу ДТП с участием водителей, показал отрицательную динамику в росте аварийности, увеличив число происшествий на 4,2%.

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#Алина Гурицкая#Транспорт#Новосибирская область#ДТП#Рейтинг#Статистика#Аварии#Пешеходы
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