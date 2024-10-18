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Posted 18 октября, 10:22

Published 18 октября, 10:22

Modified 18 октября, 10:24

Updated 18 октября, 10:24

У здания множество дефектов

Новый детский сад с протекающей крышей и плесенью построили в Новосибирске

18 октября 2024, 10:22
Фото: 1MI
У здания множество дефектов
В Кировском районе дети в детском саду дышали плесенью: суд обязал строителей устранить дефекты.

Сад на улице Виктора Шевелева, 14 в Новосибирске построили в 2021 году, а в следующем году учреждение приняло своих первых воспитанников.

Здание было новым, а недостатки всплыли спустя год. Тогда выяснилось, что объект был построен с многочисленными нарушениями, а внутри найдены различные недостатки. Там протекала крыша и росла плесень.

Подрядчика обязали устранить нарушения через суд, пишет «Прецедент». Делать он это будет за свой счет. Также компанию оштрафовали на 100 тыс. рублей. Решение еще можно обжаловать.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Строительство#Нарушения#Детский сад
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