Новый детский сад с протекающей крышей и плесенью построили в Новосибирске

Posted 18 октября, 10:22
Published 18 октября, 10:22
Modified 18 октября, 10:24
Updated 18 октября, 10:24
Сад на улице Виктора Шевелева, 14 в Новосибирске построили в 2021 году, а в следующем году учреждение приняло своих первых воспитанников.
Здание было новым, а недостатки всплыли спустя год. Тогда выяснилось, что объект был построен с многочисленными нарушениями, а внутри найдены различные недостатки. Там протекала крыша и росла плесень.
Подрядчика обязали устранить нарушения через суд, пишет «Прецедент». Делать он это будет за свой счет. Также компанию оштрафовали на 100 тыс. рублей. Решение еще можно обжаловать.