Общественники просят продлить мораторий на демонтаж киосков в Новосибирске

Posted 18 октября, 02:06
Published 18 октября, 02:06
Modified 18 октября, 02:08
Updated 18 октября, 02:08
Два года в областной столице действует мораторий, который запрещал снос киосков. Эту меру ввели для поддержки предпринимателей в условиях санкций. Однако в следующем, 2025 году, демонтаж нестационарных объектов вновь разрешат.
Общественник Игорь Салов, сообщил в беседе с Infopro54, что бизнесмены снова будут отстаивать продление моратория. Общественники уже обратились к губернатору.
В документе говорится, что предприниматели нуждаются в поддержке государства, особенно в такое время, когда налоговая нагрузка растет, наблюдается дефицит кадров и геополитическая обстановка весьма неспокойная. Сейчас в столице Сибири более 2,5 торговых объектов, из которых более тысячи — киоски, более 900 — торговые павильоны.