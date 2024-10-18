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Posted 18 октября, 02:06

Published 18 октября, 02:06

Modified 18 октября, 02:08

Updated 18 октября, 02:08

Киоски снова будут сносить

Общественники просят продлить мораторий на демонтаж киосков в Новосибирске

18 октября 2024, 02:06
Фото: 1MI
Киоски снова будут сносить
В Новосибирске снимут мораторий на демонтаж киосков в городе, о чем сообщали в правительстве региона, но общественники просят эту меру продлить.

Два года в областной столице действует мораторий, который запрещал снос киосков. Эту меру ввели для поддержки предпринимателей в условиях санкций. Однако в следующем, 2025 году, демонтаж нестационарных объектов вновь разрешат.

Общественник Игорь Салов, сообщил в беседе с Infopro54, что бизнесмены снова будут отстаивать продление моратория. Общественники уже обратились к губернатору.

В документе говорится, что предприниматели нуждаются в поддержке государства, особенно в такое время, когда налоговая нагрузка растет, наблюдается дефицит кадров и геополитическая обстановка весьма неспокойная. Сейчас в столице Сибири более 2,5 торговых объектов, из которых более тысячи — киоски, более 900 — торговые павильоны.

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#Эмилия Губарева#Бизнес#Новосибирск#Мораторий#Снос#Киоск#Демонтаж
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