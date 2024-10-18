Общественники просят продлить мораторий на демонтаж киосков в Новосибирске

В документе говорится, что предприниматели нуждаются в поддержке государства, особенно в такое время, когда налоговая нагрузка растет, наблюдается дефицит кадров и геополитическая обстановка весьма неспокойная. Сейчас в столице Сибири более 2,5 торговых объектов, из которых более тысячи — киоски, более 900 — торговые павильоны.