Похоронное бюро под видом фонда СВО хочет зарабатывать на жителях Новосибирска

Кроме того, в начале октября 2024 года представитель «СИБ-РИТУАЛ» Олег Рябоконь был арестован по обвинению в посредничестве при передаче взяток полиции. По данным следствия, с 2022 по 2024 год Рябоконь передавал взятки участковому, чтобы получать информацию о смертельных случаях и контакты родственников умерших. Эта схема, связанная с «черными» ритуальными агентами, лишь усугубляет репутацию компании и делает её попытки «внедриться» в больницы ещё более спорными.