Похоронное бюро под видом фонда СВО хочет зарабатывать на жителях Новосибирска

Posted 18 октября, 02:48
Published 18 октября, 02:48
Modified 18 октября, 02:50
Updated 18 октября, 02:50
Письма в больницы были распространены за подписью Сергея Проничева, председателя попечительского совета фонда «Свои» и бывшим кандидатом на пост мэра Новосибирска (письма имеются в распоряжении редакции). В письме предлагается главврачам больниц арендовать помещения для похоронной компании «СИБ-РИТУАЛ», ссылаясь на существующую практику аренды таких помещений мемориальной службой «ИМИ».
Представители фонда утверждают, что подобное сотрудничество позволит создать конкуренцию на рынке ритуальных услуг, что якобы повысит их качество для жителей города. Однако проверка показала, что, например, в ГКБСМП №2, указанном в письме, не существует никаких арендных отношений с мемориальной службой.
Фонд «Свои», на первый взгляд, занимается благотворительностью и поддержкой ветеранов СВО, однако активная связь с похоронной компанией вызывает вопросы. Ранее в отношении компании «СИБ-РИТУАЛ» поступали жалобы от новосибирцев на навязчивые предложения организовать похороны сразу после смерти родственника. Подозрительные звонки от агентов компании начинались спустя всего несколько минут после констатации смерти медиками.
Кроме того, в начале октября 2024 года представитель «СИБ-РИТУАЛ» Олег Рябоконь был арестован по обвинению в посредничестве при передаче взяток полиции. По данным следствия, с 2022 по 2024 год Рябоконь передавал взятки участковому, чтобы получать информацию о смертельных случаях и контакты родственников умерших. Эта схема, связанная с «черными» ритуальными агентами, лишь усугубляет репутацию компании и делает её попытки «внедриться» в больницы ещё более спорными.
Деятельность Сергея Проничева также вызывает сомнения. Он ранее был судим за медиашантаж. Его задержали в 2021 году вместе с журналистом Николаем Сальниковым. Последний на своем YouTube-канале публиковал расследования. Одно из них касалось спортивного клуба «Успех», члены которого якобы состояли в преступном сообществе и в итоге заняли высокие посты в правительстве, Заксобрании и горсовете.