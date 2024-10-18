Последнее теплое дыхание осени — какой будет погода на выходных в Новосибирске

«Яндекс. Погода» передает, что дни будут пасмурными, но не холодными. Температура воздуха составит +5 днем и -2 ночью в субботу, а в воскресенье +6 днем и +5 ночью. А вот со следующей недели начнется настоящее похолодание до +3 днем и 0 ночью, причем ожидается снег 23 октября.