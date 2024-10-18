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Posted 18 октября, 04:53

Published 18 октября, 04:53

Modified 18 октября, 04:55

Updated 18 октября, 04:55

Выходные будут теплыми

Последнее теплое дыхание осени — какой будет погода на выходных в Новосибирске

18 октября 2024, 04:53
Фото: Екатерина Боженович. atas.info
Выходные будут теплыми

Последние теплые выходные ожидаются в Новосибирске

В Новосибирской области сохраняются последние теплые деньки, о чем свидетельствуют данные погодных сервисов.

«Яндекс. Погода» передает, что дни будут пасмурными, но не холодными. Температура воздуха составит +5 днем и -2 ночью в субботу, а в воскресенье +6 днем и +5 ночью. А вот со следующей недели начнется настоящее похолодание до +3 днем и 0 ночью, причем ожидается снег 23 октября.

«Западно-Сибирский гидрометцентр» информирует о потеплении 19 числа до +6 днем и 20 октября до +7.

Сервис ventusky прогнозирует, что воздух в выходные максимально прогреется до +4. Ночью будет -2. Осадков не ожидается.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Погода#Осень#Снег#Погода в выходные
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