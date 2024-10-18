Последнее теплое дыхание осени — какой будет погода на выходных в Новосибирске

Posted 18 октября, 04:53
Published 18 октября, 04:53
Modified 18 октября, 04:55
Updated 18 октября, 04:55
«Яндекс. Погода» передает, что дни будут пасмурными, но не холодными. Температура воздуха составит +5 днем и -2 ночью в субботу, а в воскресенье +6 днем и +5 ночью. А вот со следующей недели начнется настоящее похолодание до +3 днем и 0 ночью, причем ожидается снег 23 октября.
«Западно-Сибирский гидрометцентр» информирует о потеплении 19 числа до +6 днем и 20 октября до +7.
Сервис ventusky прогнозирует, что воздух в выходные максимально прогреется до +4. Ночью будет -2. Осадков не ожидается.