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Posted 18 октября, 09:44

Published 18 октября, 09:44

Modified 18 октября, 09:46

Updated 18 октября, 09:46

Мужчины разбились

Повторил судьбу брата: названо имя погибшего в ДТП жителя Новосибирской области

18 октября 2024, 09:44
Фото: 1MI
Мужчины разбились

Погибшим в ДТП под Новосибирском оказался владелец СТО

Стало известно, кто разбился в ДТП в Новосибирской области: об этом рассказали близкие погибшего.

Авария произошла ночью 18 октября на дороге «Северный обход — Криводановка». За рулем «Тойоты» был Денис Кестель — владелец местного СТО. Он не выжил.

Также авария унесла жизнь его пассажира. Оба они вылетели из машины, когда она слетела в кювет и опрокинулась.

Как рассказали близкие Дениса, он был старшим сыном в семье. Год назад в ДТП не стало его младшего брата. Сейчас его две дочки, жена и другие родные остались без кормильца. Для коллег Дениса все произошедшее стало большой утратой, пишет НГС. Мужчина строил планы на жизнь, которая оборвалась прошлой ночью. Подробности жизни второго мужчины собеседники не уточнили.

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