Повторил судьбу брата: названо имя погибшего в ДТП жителя Новосибирской области

Как рассказали близкие Дениса, он был старшим сыном в семье. Год назад в ДТП не стало его младшего брата. Сейчас его две дочки, жена и другие родные остались без кормильца. Для коллег Дениса все произошедшее стало большой утратой, пишет НГС. Мужчина строил планы на жизнь, которая оборвалась прошлой ночью. Подробности жизни второго мужчины собеседники не уточнили.