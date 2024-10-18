Приметы на 18 октября: что можно и чего нельзя делать в День Святой Харитины

Не лениться. Харитинин день плохо переносит лень и безделье. Люди верили, что праздность в этот день навлечет на дом нищету и невзгоды. Работать нужно было не только физически, но и морально — очищать ум и сердце от негативных мыслей и эмоций.

Не выносить мусор. Считалось, что вынося мусор в этот день, человек может лишиться семейного счастья и благополучия. Вместо этого наши предки старались как можно больше времени уделить уборке внутри дома, чтобы не переносить «грязь» и проблемы за пределы семьи.

Не надевать новую одежду. Примета гласит, что если надеть новую одежду 18 октября, то можно потерять удачу в делах и бизнесе.

Не носить темные цвета. Люди верили, что черная или темная одежда в этот день может притянуть неудачи, болезни и конфликты в дом.