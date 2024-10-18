Приметы на 18 октября: что можно и чего нельзя делать в День Святой Харитины

Posted 17 октября, 21:10
Published 17 октября, 21:10
Modified 17 октября, 21:10
Updated 17 октября, 21:10
18 октября православные христиане вспоминают святую великомученицу Харитину. Эта девушка жила в IV веке в городе Понт на побережье Черного моря. Рано потеряв родителей, она была воспитана благочестивым христианином Клавдием и с ранних лет посвятила себя служению Богу. Харитина пострадала за свою веру: по приказу городского правителя ее схватили и подвергли жестоким пыткам, но она не отреклась от христианства, встретив смерть с молитвой на устах. В народе этот день известен как «Харитины — первые холстины», когда традиционно начинались заготовки зимней одежды.
В старину 18 октября считался важным днем для подготовки к зиме. Поля уже были убраны, поэтому крестьянки начинали заниматься домашними делами: ткать холсты, валять валенки, вязать и плести лапти. Мужчины также не сидели без дела: мастерили обувь и занимались хозяйственными работами. Этот день открывал сезон заготовки тёплой одежды, так как впереди ожидались суровые зимние морозы.
Появление первых холстов в доме символизировало начало зимней стужи и долгих ночей, когда нужно было согревать себя трудом и теплом рукоделия. Народ верил, что первый холст, сотканный в этот день, обладает особой силой и может уберечь от бед и сглаза. Его дарили новорожденным детям или невестам на удачу, а маленькие кусочки ткани зашивали в фундамент нового дома.
Заниматься рукоделием. В этот день приветствуется любая работа по дому: шитье, вязание, прядение или ткачество. Прялка и ткацкий станок становились главными атрибутами дня. Первую нить, сотканную 18 октября, называли «животворной», и ее использовали как оберег.
Посетить церковь и помолиться. Согласно православным традициям, верующие отправлялись в храм, чтобы воздать молитвы святой Харитине. Люди молились о семейном благополучии, здоровье детей и удаче в начинаниях. Особое внимание уделялось мастерицам, ведь великомученица Харитина считается их покровительницей.
Сон в ночь на 18 октября считался вещим. Люди старались запомнить сновидения, ведь считалось, что они могут предсказать будущее или предупредить о грядущих трудностях.
Вернуть долги. Считалось, что если до 18 октября вернуть все финансовые обязательства, то год будет успешным и прибыльным.
Не лениться. Харитинин день плохо переносит лень и безделье. Люди верили, что праздность в этот день навлечет на дом нищету и невзгоды. Работать нужно было не только физически, но и морально — очищать ум и сердце от негативных мыслей и эмоций.
Не выносить мусор. Считалось, что вынося мусор в этот день, человек может лишиться семейного счастья и благополучия. Вместо этого наши предки старались как можно больше времени уделить уборке внутри дома, чтобы не переносить «грязь» и проблемы за пределы семьи.
Не надевать новую одежду. Примета гласит, что если надеть новую одежду 18 октября, то можно потерять удачу в делах и бизнесе.
Не носить темные цвета. Люди верили, что черная или темная одежда в этот день может притянуть неудачи, болезни и конфликты в дом.
Избегать ссор и зависти. В этот день важно сохранять мир в семье, не завидовать чужим успехам и не вступать в конфликты. Любая негативная эмоция, высказанная вслух, может вернуться с неприятностями.
18 октября люди внимательно следили за погодой, так как этот день считался важным для предсказания предстоящей зимы:
Вороны кружат в небе — к скорому снегу. Если в этот день птицы активно кружат в воздухе, это верный признак наступающего снегопада.
Облака движутся против ветра — к похолоданию. Когда ветер начинает дуть в одну сторону, а облака плывут в противоположную, можно ожидать резкое снижение температуры.
Трещат деревья в лесу — к потеплению. Звуки треска в лесу предвещали, что погода вскоре улучшится, а холодные дни сменятся теплыми и солнечными.
Оставшиеся листья на березах — к суровой зиме. Если к 18 октября листья на березах еще не опали, это считалось плохим знаком: зима обещала быть долгой и морозной.