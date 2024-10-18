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Posted 18 октября, 07:53

Published 18 октября, 07:53

Modified 18 октября, 07:55

Updated 18 октября, 07:55

В Новосибирске на опасном перекрестке смонтировали светофор

Прокуратура заставила установить светофор на месте смертельного ДТП в Новосибирске

18 октября 2024, 07:53
Фото: прокуратура Новосибирской области
В Новосибирске на опасном перекрестке смонтировали светофор
В Новосибирске установлен светофор на Выборной после смертельного ДТП, следует из сообщения пресс-службы областного надзорного органа.

В Новосибирске после серьезной аварии на улице Выборной напротив дома № 102 прокуратура обязала мэрию выделить деньги и установить светофор на нерегулируемом пешеходном переходе. Напомним, 17 ноября 2023 года пьяный водитель, ранее лишенный прав сбил там двух девушек.

Одна из потерпевших погибла на месте, а другая — скончалась в больнице. В итоге мужчину признали виновным и отправили в колонию на восемь лет и один месяц. Кроме того, в пользу родственников жертв с него взыскан миллион рублей, а автомобиль конфискован.

Теперь движение на опасном переходе регулирует вызывной светофор, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Напомним, в Новосибирской области мужчина без разрешения застрелил двух косуль из незарегистрированного ружья.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#ДТП#Светофор#Жертвы#Пешеходный переход#Пьяный водитель
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