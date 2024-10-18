Прокуратура заставила установить светофор на месте смертельного ДТП в Новосибирске

Posted 18 октября, 07:53
Published 18 октября, 07:53
Modified 18 октября, 07:55
Updated 18 октября, 07:55
В Новосибирске после серьезной аварии на улице Выборной напротив дома № 102 прокуратура обязала мэрию выделить деньги и установить светофор на нерегулируемом пешеходном переходе. Напомним, 17 ноября 2023 года пьяный водитель, ранее лишенный прав сбил там двух девушек.
Одна из потерпевших погибла на месте, а другая — скончалась в больнице. В итоге мужчину признали виновным и отправили в колонию на восемь лет и один месяц. Кроме того, в пользу родственников жертв с него взыскан миллион рублей, а автомобиль конфискован.
Теперь движение на опасном переходе регулирует вызывной светофор, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
Напомним, в Новосибирской области мужчина без разрешения застрелил двух косуль из незарегистрированного ружья.