Прокуратура заставила установить светофор на месте смертельного ДТП в Новосибирске

Одна из потерпевших погибла на месте, а другая — скончалась в больнице. В итоге мужчину признали виновным и отправили в колонию на восемь лет и один месяц. Кроме того, в пользу родственников жертв с него взыскан миллион рублей, а автомобиль конфискован.