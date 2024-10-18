Пропавшую сибирячку нашли погибшей в Турции — что известно

Posted 18 октября, 04:10
Published 18 октября, 04:10
Modified 18 октября, 04:12
Updated 18 октября, 04:12
Жительнице Новосибирска было 57 лет. Она жила на две страны — Россию и Турцию. Неделю назад родственники заявили о ее пропаже.
Родные обратились в посольство России, написали заявление в полицию, подключили волонтеров. 15 октября сибирячку нашли, но погибшей. Пока вопрос о доставке тела на территорию Российской Федерации не решен.
По данным источников близких к семье погибшей, криминальной составляющей в произошедшем нет. Точную версию произошедшего установят судмедэксперты и правоохранители.
Молодая туристка из Новосибирска погибла на Алтае при трагичных обстоятельствах.