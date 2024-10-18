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Posted 18 октября, 04:10

Published 18 октября, 04:10

Modified 18 октября, 04:12

Updated 18 октября, 04:12

Женщина скончалась.

Пропавшую сибирячку нашли погибшей в Турции — что известно

18 октября 2024, 04:10
Фото: 1MI
Женщина скончалась.

Пропавшую жительницу Новосибирска нашли погибшей в Турции

В турецком городе Орду нашли тело женщины из Новосибирска: правоохранители устанавливают причины ее гибели.

Жительнице Новосибирска было 57 лет. Она жила на две страны — Россию и Турцию. Неделю назад родственники заявили о ее пропаже.

Родные обратились в посольство России, написали заявление в полицию, подключили волонтеров. 15 октября сибирячку нашли, но погибшей. Пока вопрос о доставке тела на территорию Российской Федерации не решен.

По данным источников близких к семье погибшей, криминальной составляющей в произошедшем нет. Точную версию произошедшего установят судмедэксперты и правоохранители.

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