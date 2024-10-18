Пьяная автолюбительница сбила мужчину во дворе дома в Новосибирске

Posted 18 октября, 09:02
Published 18 октября, 09:02
Modified 18 октября, 09:04
Updated 18 октября, 09:04
В Новосибирске пьяная женщина за рулем автомобиля сбила пожилого мужчину. Дорожно-транспортное происшествие случилось днем в четверг, 17 октября на улице Твардовского, его свидетелями стали два сотрудника вневедомственной охраны Росгвардии.
Росгвардейцы патрулировали Первомайский район. Находившаяся в автомобиле 32-летняя женщина была ими задержана и передана сотрудникам Госавтоинспекции.
Пострадавший, родившийся в 1963 году мужчин, а на скорой помощи был доставлен в больницу. После патруль вернулся на маршрут, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Новосибирской области.
Напомним, жителя Новосибирской области уличили в незаконной охоте на косуль.