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Posted 18 октября, 09:02

Published 18 октября, 09:02

Modified 18 октября, 09:04

Updated 18 октября, 09:04

Пьяная женщина сбила мужчину в Новосибирске

Пьяная автолюбительница сбила мужчину во дворе дома в Новосибирске

18 октября 2024, 09:02
Фото: 1MI
Пьяная женщина сбила мужчину в Новосибирске
В Первомайском районе Новосибирска женщина сбила мужчину, пользу ему оказали сотрудники Росгвардии, следует из сообщения пресс-службы ведомства.

В Новосибирске пьяная женщина за рулем автомобиля сбила пожилого мужчину. Дорожно-транспортное происшествие случилось днем в четверг, 17 октября на улице Твардовского, его свидетелями стали два сотрудника вневедомственной охраны Росгвардии.

Росгвардейцы патрулировали Первомайский район. Находившаяся в автомобиле 32-летняя женщина была ими задержана и передана сотрудникам Госавтоинспекции.

Пострадавший, родившийся в 1963 году мужчин, а на скорой помощи был доставлен в больницу. После патруль вернулся на маршрут, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Новосибирской области.

Напомним, жителя Новосибирской области уличили в незаконной охоте на косуль.

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