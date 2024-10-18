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Posted 18 октября, 06:17

Published 18 октября, 06:17

Modified 18 октября, 06:19

Updated 18 октября, 06:19

Воздух грязный

Режим «черного неба» продлен в Новосибирске: сколько еще дышать грязным воздухом

18 октября 2024, 06:17
Фото: Алёна Рогонова. atas.info
Воздух грязный

Режим «черного неба» продлен в Новосибирске до 20 октября

В Новосибирске вновь продлили режим «черного» неба, о чем проинформировало министерство природы региона.

Этот режим ввели в областной столице 14 октября. Спустя четыре дня его должны были отменить, однако на утро 18 октября этого не произошло. «Черное» небо продлили еще до утра 20 октября.

В настоящий момент в Новосибирске фиксируют неблагоприятные метеорологические условия из-за которых вредные примести сохраняются в воздухе. На это может влиять безветренная погода.

Предприятиям рекомендовано сократить количество выбросов, а горожан попросили меньше пользоваться автомобилями. Тем временем в регионе ожидаются последние теплые выходные.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Погода#Воздух#Черное небо#Загрязнение воздуха
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