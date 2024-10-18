Режим «черного неба» продлен в Новосибирске: сколько еще дышать грязным воздухом

Posted 18 октября, 06:17
Published 18 октября, 06:17
Modified 18 октября, 06:19
Updated 18 октября, 06:19
Этот режим ввели в областной столице 14 октября. Спустя четыре дня его должны были отменить, однако на утро 18 октября этого не произошло. «Черное» небо продлили еще до утра 20 октября.
В настоящий момент в Новосибирске фиксируют неблагоприятные метеорологические условия из-за которых вредные примести сохраняются в воздухе. На это может влиять безветренная погода.
Предприятиям рекомендовано сократить количество выбросов, а горожан попросили меньше пользоваться автомобилями. Тем временем в регионе ожидаются последние теплые выходные.