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Posted 18 октября, 10:44

Published 18 октября, 10:44

Modified 18 октября, 10:46

Updated 18 октября, 10:46

Полине Гагариной подарили свитер ХК «Сибирь»

Снеговик ХК «Сибирь» вручил Полине Гагариной именной хоккейный свитер

18 октября 2024, 10:44
Фото: соцсети
Полине Гагариной подарили свитер ХК «Сибирь»
Популярная певица Полина Гагарина собрала аншлаг в Новосибирске и получила именной подарок от местного хоккейного клуба.

Талисман хоккейной команды «Сибирь» подарил поп-певице Полине Гагариной хоккейный свитер с символикой клуба и фамилией исполнительницы на спине. Как уже сообщал Atas.Info, выступление Гагариной состоялось в четверг, 17 октября на «Сибирь-Арене», цены на билеты варьировались от 2 до 15 тысяч рублей, что шокировало местную публику.

«Прекрасная Полина Гагарина в наших рядах», — такой подписью сопровождается публикация о подарке в социальных сетях команды.

На официальном сайте «Сибири» указано, что фирменное джерси команды можно приобрести за 7 тысяч рублей.

Напомним, в последнем матче КХЛ «Сибирь» на выезде одолела «Нефтехимик» из Нижнекамска и сейчас занимает третье место в конференции «Восток».

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#Юрий Фомиченко#Общество#КХЛ#Хк сибирь#Талисман#Полина Гагарина#Хоккейный клуб#Свитер#Конференция Восток
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