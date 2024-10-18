Снеговик ХК «Сибирь» вручил Полине Гагариной именной хоккейный свитер

Талисман хоккейной команды «Сибирь» подарил поп-певице Полине Гагариной хоккейный свитер с символикой клуба и фамилией исполнительницы на спине. Как уже сообщал Atas.Info, выступление Гагариной состоялось в четверг, 17 октября на «Сибирь-Арене», цены на билеты варьировались от 2 до 15 тысяч рублей, что шокировало местную публику.