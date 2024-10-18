Снеговик ХК «Сибирь» вручил Полине Гагариной именной хоккейный свитер

Posted 18 октября, 10:44
Published 18 октября, 10:44
Modified 18 октября, 10:46
Updated 18 октября, 10:46
Талисман хоккейной команды «Сибирь» подарил поп-певице Полине Гагариной хоккейный свитер с символикой клуба и фамилией исполнительницы на спине. Как уже сообщал Atas.Info, выступление Гагариной состоялось в четверг, 17 октября на «Сибирь-Арене», цены на билеты варьировались от 2 до 15 тысяч рублей, что шокировало местную публику.
«Прекрасная Полина Гагарина в наших рядах», — такой подписью сопровождается публикация о подарке в социальных сетях команды.
На официальном сайте «Сибири» указано, что фирменное джерси команды можно приобрести за 7 тысяч рублей.
Напомним, в последнем матче КХЛ «Сибирь» на выезде одолела «Нефтехимик» из Нижнекамска и сейчас занимает третье место в конференции «Восток».