Стрельбу у бара устроили жители Новосибирской области — чем все закончилось

Posted 18 октября, 03:06
Published 18 октября, 03:06
Modified 18 октября, 03:08
Updated 18 октября, 03:08
Все случилось в конце 2023 года в городе Купино. В ночное время двое мужчин решили устроить перестрелку у бара. Один из посетителей пришел в заведение с двустволкой, а второй с обрезом.
По разу они выстрелили в воздух на улице. Затем один из обвиняемых зашел внутрь клуба, обматерил посетителей, вышел из помещения и выстрелил в припаркованный автомобиль. Пострадавших людей не было.
Личности злоумышленников установили, их задержали и обвинили в хулиганстве. Кроме того, второго мужчину обвинили в незаконном приобретении оружия и умышленном повреждении имущества.
В октябре 2024 года суд начал рассматривать дела хулиганов. Были установлены свидетели, озвучены доказательства. Следующее заседание пройдет в конце месяца. Ранее летом в Новосибирске были расстреляны четыре человека во время конфликта из-за музыки.