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Posted 18 октября, 03:06

Published 18 октября, 03:06

Modified 18 октября, 03:08

Updated 18 октября, 03:08

Суд начал рассмотрение дела

Стрельбу у бара устроили жители Новосибирской области — чем все закончилось

18 октября 2024, 03:06
Фото: 1MI
Суд начал рассмотрение дела

Суд начал рассматривать дело о перестрелке в Новосибирской области

В Новосибирской области суд начал рассматривать дело стрелков у бара, сообщили в судебном департаменте.

Все случилось в конце 2023 года в городе Купино. В ночное время двое мужчин решили устроить перестрелку у бара. Один из посетителей пришел в заведение с двустволкой, а второй с обрезом.

По разу они выстрелили в воздух на улице. Затем один из обвиняемых зашел внутрь клуба, обматерил посетителей, вышел из помещения и выстрелил в припаркованный автомобиль. Пострадавших людей не было.

Личности злоумышленников установили, их задержали и обвинили в хулиганстве. Кроме того, второго мужчину обвинили в незаконном приобретении оружия и умышленном повреждении имущества.

В октябре 2024 года суд начал рассматривать дела хулиганов. Были установлены свидетели, озвучены доказательства. Следующее заседание пройдет в конце месяца. Ранее летом в Новосибирске были расстреляны четыре человека во время конфликта из-за музыки.

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#Эмилия Губарева#Криминал#Новосибирск#Новосибирская область#Суд#Уголовное дело#Стрельба#Купинский район
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