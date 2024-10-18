Улицы Новосибирска вновь зальют «Бионордом»: как будут убирать город зимой 2024-2025

Больше всего горожан беспокоит то, что «Бионорд» якобы может негативно сказываться на здоровье животных. Уже несколько лет горожане жалуются на то, что после прогулок у их питомцев появляется раздражение на лапках, а у некоторых ухудшается настроение, и они становятся малоподвижными. Так, например, читательница Atas.Info Елена Колесникова рассказала о том, что ей стало сложнее гулять со своим биглем Максом в центре Новосибирска. Женщина тщательно ищет место, где не проедет снегоуборочная техника.