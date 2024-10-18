Улицы Новосибирска вновь зальют «Бионордом»: как будут убирать город зимой 2024-2025

Posted 18 октября, 09:16
Published 18 октября, 09:16
Modified 18 октября, 09:18
Updated 18 октября, 09:18
Новосибирск активно готовится к зимнему сезону 2024-2025. В городской администрации Atas.Info рассказали, что в этом году для уборки города от снега будут использовать классические варианты. В качестве противогололедных материалов применят противогололедную смесь (состав: дробленая горная порода и соль), а также различные реагенты, в числе которых «Бионорд».
«Противогололедный реагент „БИОНОРД“ будет как в сухом виде (Бионорд „Универсальный“), так и в двухфазном виде. Закупки уже проведены через МКУ „ДЭУ №1“, МКУ „ДЭУ № 3“, МКУ „ДЭУ „Советского района“ и МКУ „Дзержинец“, — рассказали в мэрии.
Как часто будут использовать реагент — неизвестно. Частота будет зависеть от обилия и периодичности осадков.
Жители Новосибирска часто жалуются на «Бионорд», утверждая, что он плавит не только лед, но и снег, превращая его в кашу, которую коммунальные службы не всегда успевают убирать. Такая каша затрудняет движение и создает дополнительные проблемы для пешеходов и автомобилистов.
Помимо этого, многие уверены, что реагент негативно сказывается на обуви, автомобильных шинах и ко всему тому, что прикасается к земле, куда насыпали реагент.
«В прошлом году купила своей дочке обувку в школу. Однако всего месяц в нашей непролазной новосибирской грязи со снегом — и во вполне приличных ботиночках уже появились дырочки. Пока еще мелкие, починить можно. Но мне кажется, что уже не спасти обувь», — пожаловалась Atas.Info читательница Наталья.
Больше всего горожан беспокоит то, что «Бионорд» якобы может негативно сказываться на здоровье животных. Уже несколько лет горожане жалуются на то, что после прогулок у их питомцев появляется раздражение на лапках, а у некоторых ухудшается настроение, и они становятся малоподвижными. Так, например, читательница Atas.Info Елена Колесникова рассказала о том, что ей стало сложнее гулять со своим биглем Максом в центре Новосибирска. Женщина тщательно ищет место, где не проедет снегоуборочная техника.
«Первый раз заметили покраснение на лапках в 2022 году. Когда возвращались с прогулок, Макс активно вылизывал лапы. Сначала мы не придали ему значения, но в итоге он захворал, стал часто скулить. Мы не нашли никакого другого объяснения, кроме как воздействие реагентов — летом он себя так не ведет», — считает женщина.
Жители Новосибирска могут компенсировать безвозвратно сгинувшие кроссовки и любимый автомобиль. Но для этого придется потрудиться и получить документальное подтверждение того, что коррозия имела место. И от применения конкретного реагента дорожными службами.
Для этого нужно одновременно обратиться в муниципалитет с запросом о том, кто «чистит» реагентом дорогу до школы или работы. И какие именно реагенты применяются. Если эксперт и власти подтвердят, что именно это вещество сгубило обувь, но применяется на улицах, гражданин получит право обратиться в суд.
«Так как проблема масштабная, муниципалитет, чаще всего, под различными предлогами будет стремиться ответственности избежать. Но потерпевшая сторона должна соблюсти досудебный порядок, чтобы получить официальный отказ на претензию и иметь основания для истребования компенсации через суд. Практика показывает, что в таком случае рассмотрение дела судом проходит максимально быстро», — рассказал Atas.Info руководитель Центра защиты прав граждан при отделении «Справедливой России» по Новосибирской области Алексей Надежкин.
Сам изготовитель «Бионорда» отрицает вред реагента. Производят его на уральском заводе противогололедных материалов (УЗПМ), а используют более чем в 50 городах. Как уверяют в компании, до 2022 года реагент даже поставляли в страны Евросюза.
«УЗМП использует высокопроизводительное немецкое и российское оборудование, сотрудничает с ведущими российскими НИИ и экологическими организациями. Антигололёдные материалы производства УЗПМ содержат компоненты, которые начинают работать практически сразу после применения и продолжают топить лед еще долгое время. Минеральные и биоразлагаемые добавки, содержащиеся в их составе, ускоряют процесс выведения солей из грунта», — сообщили в пресс-службе предприятия.
Также производитель уверяет, что «Бионорд» не только не вредит окружающей среде, но и помогает ей. Реагент «имеет в составе полезные для окружающей среды и антикоррозионные добавки, которые значительно снижают воздействие как на автомобили и обувь, так и на людей, животных и почву».
Мэрия на эти претензии отвечает тем, что использование реагентов, таких как «Бионорд», обусловлено погодными условиями и необходимостью борьбы с гололедом. Уборка снега и обработка дорог проводятся как механизированным, так и ручным способом, что позволяет снижать риски, связанные с гололедом.
Реагенты якобы снижают аварийность на дорогах в зимний период. По данным УЗМП, число ДТП кратно сократилось в крупных городах: в Москве — на 67%, в Казани — на 45%, в Екатеринбурге — на 72%, в Красноярске — на 28%.