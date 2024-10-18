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Posted 18 октября, 09:16

Published 18 октября, 09:16

Modified 18 октября, 09:18

Updated 18 октября, 09:18

Реагент на дорогах

Улицы Новосибирска вновь зальют «Бионордом»: как будут убирать город зимой 2024-2025

18 октября 2024, 09:16
Фото: Дмитрий Тростников. atas.info
Реагент на дорогах

В мэрии Новосибирска рассказали, будут ли использовать Бионорд зимой 2024-2025

Перед новым зимнем сезоном перед новосибирцами встал вопрос: ждать ли в этом году в очередной раз использование реагентов и будут ли химические растворы разъедать обувь. Ответ предоставили в мэрии Новосибирска.

Будут ли использовать реагенты

Новосибирск активно готовится к зимнему сезону 2024-2025. В городской администрации Atas.Info рассказали, что в этом году для уборки города от снега будут использовать классические варианты. В качестве противогололедных материалов применят противогололедную смесь (состав: дробленая горная порода и соль), а также различные реагенты, в числе которых «Бионорд».

«Противогололедный реагент „БИОНОРД“ будет как в сухом виде (Бионорд „Универсальный“), так и в двухфазном виде. Закупки уже проведены через МКУ „ДЭУ №1“, МКУ „ДЭУ № 3“, МКУ „ДЭУ „Советского района“ и МКУ „Дзержинец“, — рассказали в мэрии.

Как часто будут использовать реагент — неизвестно. Частота будет зависеть от обилия и периодичности осадков.

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Возмущение новосибирцев

Жители Новосибирска часто жалуются на «Бионорд», утверждая, что он плавит не только лед, но и снег, превращая его в кашу, которую коммунальные службы не всегда успевают убирать. Такая каша затрудняет движение и создает дополнительные проблемы для пешеходов и автомобилистов.

Помимо этого, многие уверены, что реагент негативно сказывается на обуви, автомобильных шинах и ко всему тому, что прикасается к земле, куда насыпали реагент.

«В прошлом году купила своей дочке обувку в школу. Однако всего месяц в нашей непролазной новосибирской грязи со снегом — и во вполне приличных ботиночках уже появились дырочки. Пока еще мелкие, починить можно. Но мне кажется, что уже не спасти обувь», — пожаловалась Atas.Info читательница Наталья.
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Больше всего горожан беспокоит то, что «Бионорд» якобы может негативно сказываться на здоровье животных. Уже несколько лет горожане жалуются на то, что после прогулок у их питомцев появляется раздражение на лапках, а у некоторых ухудшается настроение, и они становятся малоподвижными. Так, например, читательница Atas.Info Елена Колесникова рассказала о том, что ей стало сложнее гулять со своим биглем Максом в центре Новосибирска. Женщина тщательно ищет место, где не проедет снегоуборочная техника.

«Первый раз заметили покраснение на лапках в 2022 году. Когда возвращались с прогулок, Макс активно вылизывал лапы. Сначала мы не придали ему значения, но в итоге он захворал, стал часто скулить. Мы не нашли никакого другого объяснения, кроме как воздействие реагентов — летом он себя так не ведет», — считает женщина.
Лапы собакиЛапы собаки
Лапы собаки. Фото: 1MI

Что делать, если реагент испортил имущество

Жители Новосибирска могут компенсировать безвозвратно сгинувшие кроссовки и любимый автомобиль. Но для этого придется потрудиться и получить документальное подтверждение того, что коррозия имела место. И от применения конкретного реагента дорожными службами.

Для этого нужно одновременно обратиться в муниципалитет с запросом о том, кто «чистит» реагентом дорогу до школы или работы. И какие именно реагенты применяются. Если эксперт и власти подтвердят, что именно это вещество сгубило обувь, но применяется на улицах, гражданин получит право обратиться в суд.

«Так как проблема масштабная, муниципалитет, чаще всего, под различными предлогами будет стремиться ответственности избежать. Но потерпевшая сторона должна соблюсти досудебный порядок, чтобы получить официальный отказ на претензию и иметь основания для истребования компенсации через суд. Практика показывает, что в таком случае рассмотрение дела судом проходит максимально быстро», — рассказал Atas.Info руководитель Центра защиты прав граждан при отделении «Справедливой России» по Новосибирской области Алексей Надежкин.
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Что говорит производитель «Бионорда»

Сам изготовитель «Бионорда» отрицает вред реагента. Производят его на уральском заводе противогололедных материалов (УЗПМ), а используют более чем в 50 городах. Как уверяют в компании, до 2022 года реагент даже поставляли в страны Евросюза.

«УЗМП использует высокопроизводительное немецкое и российское оборудование, сотрудничает с ведущими российскими НИИ и экологическими организациями. Антигололёдные материалы производства УЗПМ содержат компоненты, которые начинают работать практически сразу после применения и продолжают топить лед еще долгое время. Минеральные и биоразлагаемые добавки, содержащиеся в их составе, ускоряют процесс выведения солей из грунта», — сообщили в пресс-службе предприятия.

Также производитель уверяет, что «Бионорд» не только не вредит окружающей среде, но и помогает ей. Реагент «имеет в составе полезные для окружающей среды и антикоррозионные добавки, которые значительно снижают воздействие как на автомобили и обувь, так и на людей, животных и почву».

Следы на снегуСледы на снегу
Следы на снегу. Фото: 1MI

Позиция мэрии

Мэрия на эти претензии отвечает тем, что использование реагентов, таких как «Бионорд», обусловлено погодными условиями и необходимостью борьбы с гололедом. Уборка снега и обработка дорог проводятся как механизированным, так и ручным способом, что позволяет снижать риски, связанные с гололедом.

Реагенты якобы снижают аварийность на дорогах в зимний период. По данным УЗМП, число ДТП кратно сократилось в крупных городах: в Москве — на 67%, в Казани — на 45%, в Екатеринбурге — на 72%, в Красноярске — на 28%.

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#Алина Гурицкая#Общество#Спецпроекты#Новосибирск#Зима#Реагенты#Бионорд#Уборка снега#Обувь
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