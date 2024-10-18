В Домклик рассказали о реакции ипотечного рынка на повышение ставки ЦБ

Posted 18 октября, 14:31
Published 18 октября, 14:31
Modified 18 октября, 14:31
Updated 18 октября, 14:31
В соответствии с данными аналитического центра «Домклик», по итогам сентября доли первичного и вторичного жилья, а также индивидуального жилищного строительства в ипотечных кредитах остались почти на том же уровне, что и в августе, пишет properm.ru.
В сентябре 2024 года Сбербанк выдал 49,9 тысячи ипотек на общую сумму свыше 225 миллиардов рублей (для сравнения: в июле было оформлено 49,8 тыс. кредитов, в августе — 52,6 тыс.).
По ключевой льготной программе «Семейная ипотека» за последние месяцы совершили около 14,5 тыс. сделок, однако её приостановление привело к снижению спроса, отмечают аналитики «Домклик». Тем не менее они предполагают, что показатели частично восстановятся после перераспределения лимитов и возобновления кредитования.
Алексей Лейпи, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка, подчеркнул, что в сентябре по количеству ипотечных кредитов на первичном рынке традиционно лидировали Москва и Санкт-Петербург. На рынке новостроек большинство сделок продолжают оформляться на льготных условиях. При этом спрос на кредиты по базовым ставкам растёт, отметил он, добавив, что в Москве количество таких выдач увеличилось на 44%, а в Петербурге — на 84%.
В столичных регионах наблюдается рост доли рыночной ипотеки при покупке строящегося жилья. В Москве за месяц объем ипотечного кредитования на общих условиях увеличился на 4,6% и составил 14,8% от общего объема сделок. В Санкт-Петербурге этот показатель возрос на 4,5%, достигнув 10%.
В регионах России в сентябре было выдано 17,3 тыс. ипотечных кредитов на рынке строящегося жилья, что почти соответствует цифрам прошлого месяца. В то же время на рынке готового жилья общий объем ипотечных выдач в сентябре снизился на 8,4% по сравнению с августом, составив 29,1 тыс. сделок.
В течение 2024 года, несмотря на продолжающееся повышение ключевой ставки и, как следствие, рост стоимости кредитов, объем ипотечного кредитования на вторичном рынке остается стабильным — около 30 тыс. сделок в месяц. При этом доля вторичного жилья в общем объеме кредитования по России сохраняется на высоком уровне — 58,4% против 35% на первичном рынке в сентябре 2024 года.