В Домклик рассказали о реакции ипотечного рынка на повышение ставки ЦБ

Алексей Лейпи, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка, подчеркнул, что в сентябре по количеству ипотечных кредитов на первичном рынке традиционно лидировали Москва и Санкт-Петербург. На рынке новостроек большинство сделок продолжают оформляться на льготных условиях. При этом спрос на кредиты по базовым ставкам растёт, отметил он, добавив, что в Москве количество таких выдач увеличилось на 44%, а в Петербурге — на 84%.