В Новосибирске девочка упала с качелей и повредила позвоночник

Posted 18 октября, 11:01
Published 18 октября, 11:01
Modified 18 октября, 11:03
Updated 18 октября, 11:03
В Новосибирске Следственный комитет занялся проверкой обстоятельств несчастного случая с девочкой, вышедшей во двор покачаться на качелях. Сиденье аттракциона оторвалось от цепи и девочка неожиданно упала.
В результате падения ребенок получил травму позвоночника. Инцидент произошел в Первомайском районе на детской площадке одного из домов на улице Березовой.
В каком состоянии находится пострадавшая, не уточняется. После проверки будет принято решение о возможности возбуждения уголовного дела, сообщили в пресс-службе областного управления Следкома.
Напомним, жительница Новосибирска купила в магазине конфеты с червями.