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Posted 18 октября, 11:01

Published 18 октября, 11:01

Modified 18 октября, 11:03

Updated 18 октября, 11:03

В Новосибирске девочка упала с качелей

В Новосибирске девочка упала с качелей и повредила позвоночник

18 октября 2024, 11:01
Фото: Следственный комитет Новосибирской области
В Новосибирске девочка упала с качелей
В Новосибирске Следственный комитет организовал проверку несчастного случая на детской площадке, следует из сообщения ведомства.

В Новосибирске Следственный комитет занялся проверкой обстоятельств несчастного случая с девочкой, вышедшей во двор покачаться на качелях. Сиденье аттракциона оторвалось от цепи и девочка неожиданно упала.

В результате падения ребенок получил травму позвоночника. Инцидент произошел в Первомайском районе на детской площадке одного из домов на улице Березовой.

В каком состоянии находится пострадавшая, не уточняется. После проверки будет принято решение о возможности возбуждения уголовного дела, сообщили в пресс-службе областного управления Следкома.

Напомним, жительница Новосибирска купила в магазине конфеты с червями.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Травма#Детская площадка#Качели#Повреждение позвоночника#Несчастный случай
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