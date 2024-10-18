В Новосибирской области прощаются с погибшей на Алтае студенткой

Сибирячка училась на первом курсе НГУ. Она увлекалась горным туризмом и не раз была в походах. Один из них стал для нее последним. Похороны Маргариты пройдут 18 октября в 12 часов в Бердске. Расследование дела по факту трагедии продолжается.