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Posted 18 октября, 04:31

Published 18 октября, 04:31

Modified 18 октября, 04:33

Updated 18 октября, 04:33

Девушку похоронят в родных краях

В Новосибирской области прощаются с погибшей на Алтае студенткой

18 октября 2024, 04:31
Фото: Эмилия Губарева. atas.info
Девушку похоронят в родных краях
В Новосибирской области прощаются с погибшей туристкой на Алтае, о чем сообщают родственники девушки.

Маргарита погибла 14 октября в Горном Алтае. Девушка попала под камнепад, когда группа туристов шла недалеко от устья реки Кысхыштубег. Спасти молодую туристку не удалось.

Сибирячка училась на первом курсе НГУ. Она увлекалась горным туризмом и не раз была в походах. Один из них стал для нее последним. Похороны Маргариты пройдут 18 октября в 12 часов в Бердске. Расследование дела по факту трагедии продолжается.

Ранее нашли и пропавшую туристку из Новосибирска. Ее тело обнаружили в Турции и сейчас правоохранители выясняют, что с ней случилось. По предварительным данным, криминальной составляющей в гибели нет.

Видео: эвакуация пострадавших под камнепадом на Алтае туристов
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