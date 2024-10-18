В Новосибирской области прощаются с погибшей на Алтае студенткой

Posted 18 октября, 04:31
Published 18 октября, 04:31
Modified 18 октября, 04:33
Updated 18 октября, 04:33
Маргарита погибла 14 октября в Горном Алтае. Девушка попала под камнепад, когда группа туристов шла недалеко от устья реки Кысхыштубег. Спасти молодую туристку не удалось.
Сибирячка училась на первом курсе НГУ. Она увлекалась горным туризмом и не раз была в походах. Один из них стал для нее последним. Похороны Маргариты пройдут 18 октября в 12 часов в Бердске. Расследование дела по факту трагедии продолжается.
Ранее нашли и пропавшую туристку из Новосибирска. Ее тело обнаружили в Турции и сейчас правоохранители выясняют, что с ней случилось. По предварительным данным, криминальной составляющей в гибели нет.