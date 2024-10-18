Возбужденные покупатели приставали к продавцу в секс-шопе Новосибирска

Posted 18 октября, 07:51
Published 18 октября, 07:51
Modified 18 октября, 07:53
Updated 18 октября, 07:53
Первый случай произошел 16 октября в Железнодорожном районе. В четвертом часу утра молодой человек зашел в магазин, начал рассматривать товар и вскоре поделился с продавщицей своими фантазиями. Однако на этом его выходки не закончились: мужчина лег на пол в служебном помещении и уснул. Прибывшие на место сотрудники охраны аккуратно вывели его из магазина.
Второй инцидент случился в ночь на 18 октября в Заельцовском районе. Двое нетрезвых мужчин вошли в секс-шоп под предлогом того, что им нужно согреться. Однако вскоре они стали мешать работе продавщицы и начали приставать к ней с непристойными предложениями. Когда они проигнорировали просьбы девушки покинуть магазин, была нажата тревожная кнопка. Прибывшие сотрудники агентства «Гвардия» вывели мужчин на улицу, но те оказали сопротивление, в результате чего нарушители были доставлены в отдел полиции.