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Posted 18 октября, 07:51

Published 18 октября, 07:51

Modified 18 октября, 07:53

Updated 18 октября, 07:53

Инциденты в секс-шопе

Возбужденные покупатели приставали к продавцу в секс-шопе Новосибирска

18 октября 2024, 07:51
Фото: Алина Гурицкая. atas.info
Инциденты в секс-шопе
В течение последней недели два инцидента с участием пьяных посетителей произошли в новосибирских секс-шопах, рассказали в агентстве безопасности «Гвардия».

Первый случай произошел 16 октября в Железнодорожном районе. В четвертом часу утра молодой человек зашел в магазин, начал рассматривать товар и вскоре поделился с продавщицей своими фантазиями. Однако на этом его выходки не закончились: мужчина лег на пол в служебном помещении и уснул. Прибывшие на место сотрудники охраны аккуратно вывели его из магазина.

Второй инцидент случился в ночь на 18 октября в Заельцовском районе. Двое нетрезвых мужчин вошли в секс-шоп под предлогом того, что им нужно согреться. Однако вскоре они стали мешать работе продавщицы и начали приставать к ней с непристойными предложениями. Когда они проигнорировали просьбы девушки покинуть магазин, была нажата тревожная кнопка. Прибывшие сотрудники агентства «Гвардия» вывели мужчин на улицу, но те оказали сопротивление, в результате чего нарушители были доставлены в отдел полиции.

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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирск#Охрана#Агентство безопасности#Секс-шоп#Нарушители
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