Возбужденные покупатели приставали к продавцу в секс-шопе Новосибирска

Второй инцидент случился в ночь на 18 октября в Заельцовском районе. Двое нетрезвых мужчин вошли в секс-шоп под предлогом того, что им нужно согреться. Однако вскоре они стали мешать работе продавщицы и начали приставать к ней с непристойными предложениями. Когда они проигнорировали просьбы девушки покинуть магазин, была нажата тревожная кнопка. Прибывшие сотрудники агентства «Гвардия» вывели мужчин на улицу, но те оказали сопротивление, в результате чего нарушители были доставлены в отдел полиции.