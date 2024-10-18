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Posted 18 октября, 10:26

Published 18 октября, 10:26

Modified 18 октября, 10:28

Updated 18 октября, 10:28

В Новосибирской области врач потерял жалобу пациентки

Врача в Новосибирской области оштрафовали — что случилось

18 октября 2024, 10:26
Фото: 1MI
В Новосибирской области врач потерял жалобу пациентки

Врача наказали за потерю жалобы пациентки в Новосибирской области

В Новосибирской области оштрафовали доктора из районной больницы — он длительное время не рассматривал жалобу пожилой женщины, следует из сообщения региональной прокуратуры.

В Новосибирской области штраф наложили на заместителя главного врача Центральной районной больницы Северного района, который тянул с рассмотрением жалобы пенсионерки, а потом заявил, что и вовсе потерял ее. Жалобу на неоказание ей медицинской помощи женщина написала в июле 2024 года, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

После прокурорской проверки в отношении врача возбудили административное дело по статье, подразумевающей наказание за нарушение установленного порядка рассмотрения жалоб граждан.

В надзорном ведомстве уточнили, что в настоящий момент пенсионерке необходимая медицинская услуга уже оказана.

Напомним, в Новосибирске алиментщик задолжал своей дочери полтора миллиона рублей.

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#Юрий Фомиченко#Общество#Медицина#Новосибирск#Штрафы#Прокуратура#Жалобы
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