Врача в Новосибирской области оштрафовали — что случилось

В Новосибирской области штраф наложили на заместителя главного врача Центральной районной больницы Северного района, который тянул с рассмотрением жалобы пенсионерки, а потом заявил, что и вовсе потерял ее. Жалобу на неоказание ей медицинской помощи женщина написала в июле 2024 года, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.