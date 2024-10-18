Врача в Новосибирской области оштрафовали — что случилось

Posted 18 октября, 10:26
Published 18 октября, 10:26
Modified 18 октября, 10:28
Updated 18 октября, 10:28
В Новосибирской области штраф наложили на заместителя главного врача Центральной районной больницы Северного района, который тянул с рассмотрением жалобы пенсионерки, а потом заявил, что и вовсе потерял ее. Жалобу на неоказание ей медицинской помощи женщина написала в июле 2024 года, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
После прокурорской проверки в отношении врача возбудили административное дело по статье, подразумевающей наказание за нарушение установленного порядка рассмотрения жалоб граждан.
В надзорном ведомстве уточнили, что в настоящий момент пенсионерке необходимая медицинская услуга уже оказана.
Напомним, в Новосибирске алиментщик задолжал своей дочери полтора миллиона рублей.