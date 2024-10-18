Яйца снова взлетели в цене — в чем причина роста стоимости

По данным Росстата, потребительские цены на яйца начали расти еще в начале октября и уже за первую половину месяца увеличились на 0,3%. С учетом общего роста цен на продукты, яйца подорожали на 21,8% за последний год. Ожидается, что к концу года цены на яйца могут вырасти еще на 5%, хотя некоторые эксперты считают, что резкого скачка, как в прошлом году, не будет.