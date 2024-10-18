Яйца снова взлетели в цене — в чем причина роста стоимости

Posted 18 октября, 05:26
Published 18 октября, 05:26
Modified 18 октября, 05:28
Updated 18 октября, 05:28
Российские птицефабрики подняли закупочные цены на куриные яйца. Это решение связано с ростом затрат на производство, включая упаковочные материалы, корма и ветеринарные препараты. Как сообщают источники, такие компании, как «Вараксино» и «Волжанин», уже повысили цены на 5-8%. Это может привести к дальнейшему росту цен на полках магазинов, что особенно заметно в преддверии праздничного сезона.
Основными факторами, влияющими на повышение цен, стали:
Эти причины связаны не только с внутренними экономическими процессами, но и с внешними факторами, включая сложную геополитическую ситуацию, которая влияет на логистику и снабжение.
Влияние на потребителей и рынок
По данным Росстата, потребительские цены на яйца начали расти еще в начале октября и уже за первую половину месяца увеличились на 0,3%. С учетом общего роста цен на продукты, яйца подорожали на 21,8% за последний год. Ожидается, что к концу года цены на яйца могут вырасти еще на 5%, хотя некоторые эксперты считают, что резкого скачка, как в прошлом году, не будет.
Федеральная антимонопольная служба предложила меры для сдерживания роста цен на социально значимые товары, включая яйца. В частности, с марта 2024 года торговым сетям может быть запрещено взимать вознаграждение с поставщиков яиц категорий С1 и С2. Это позволит стабилизировать рынок и снизить финансовую нагрузку на потребителей.
Если посмотреть на стоимость яиц в новосибирских магазинах, то резкого увеличения можно и не заметить. По словам горожан, в среднем десяток яиц им обходится в 120-150 рублей, хотя некоторым удается купить эту продукцию за 105-110 рублей.
В сети магазинов «Магнит» десяток яиц категории С0 сейчас можно приобрести за 109-149 рублей — в зависимости от производителя. Дешевле всего будет стоить упаковка от фабрики «Кольцовская» — 109 рублей.
По такой же цене будут стоить яйца этой же марки категории С1. Также продукцию этой категории можно приобрести за 69-89 рублей.
Другой крупный ритейлер «Пятерочка» продает яйца категории С0 по 129-139 рублей. В ассортименте магазина марки «Окское», «Волжанин» и «Село Зеленое» — самая высокая цена на последнюю.
Яйца категории С1 здесь можно купить по цене 112-129 рублей. Самая дорогая упаковка от марки «Лето», дешевое — «Окское».
Цены в «Ленте» на яйца незначительно выше. Яйца категории С0 продают за 139-164 рубля. Можно найти и более дорогие варианты. Отметим, что в ленте такие цены действуют только с картой магазина. Без нее стоимость составляет 147-173 рубля.
Яйца категории С1 в «Ленте» можно приобрести за 107-144 рубля. В среднем цена не превышает 120 рублей, однако некоторые марки отпускают продукцию по ценам на яйца категории С0 — например, фабрика «Сметанино» — десяток стоит 144 рубля.
Самой невыгодной покупкой станут яйца в сервисах онлайн-доставки. Сейчас, например, в «Самокате» один десяток категории С0 оценивается в 175 рублей, а С1 — в 120.
При этом читатели Atas.Info сообщают, что не на все адреса готовы доставить яйца. Во многих дарксторах яйца уже раскупили, либо оно закончилось по непонятной причине.
Россияне уже сталкивались с резким ростом стоимости яиц в конце 2023 года. В октябре они подорожали на 13%, а в некоторых регионах на все 40%. Из-за этого в какой-то момент во всех магазинах просто закончилась продукция, а где-то стали продавать яйца поштучно.
Десяток яиц в магазинах можно было найти за 119-159 рублей. С тех пор цены немного спали, но все равно не вернулись к прежним значениям.
На резкое подорожание сразу же отреагировала прокуратура РФ, антимонопольная служба, а министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву пришлось оправдываться за скачок перед Владимиром Путиным. Главная предпринятая тогда мера — ФАС предложила производителям добровольно снизить цены.