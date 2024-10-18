За обман друзей на 3,5 млн осудят жительницу Новосибирской области

Posted 18 октября, 03:26
Published 18 октября, 03:26
Modified 18 октября, 03:28
Updated 18 октября, 03:28
В январе и феврале 2024 года жительница Купинского района решила обогатиться за счет своих знакомых и друзей. Предполагается, что она оформляла кредиты через мобильный банк с их телефонов и переводила деньги себе на счет.
Был причинен ущерб на сумму более чем 3,5 млн рублей. Преступную схему раскрыли. Женщину обвинили в мошенничестве.
В октябре состоялось первое заседание в суде, где были допрошены свидетели. Следующее разбирательство будет в конце месяца.
Ранее двое новосибирцев устроили стрельбу у бара: их дело также начал рассматривать суд.