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Posted 18 октября, 03:26

Published 18 октября, 03:26

Modified 18 октября, 03:28

Updated 18 октября, 03:28

Женщина оформляла кредиты через приложение

За обман друзей на 3,5 млн осудят жительницу Новосибирской области

18 октября 2024, 03:26
Фото: 1MI
Женщина оформляла кредиты через приложение
В Новосибирской области приступили к рассмотрению дела мошенницы с кредитами, сообщили в судебном департаменте.

В январе и феврале 2024 года жительница Купинского района решила обогатиться за счет своих знакомых и друзей. Предполагается, что она оформляла кредиты через мобильный банк с их телефонов и переводила деньги себе на счет.

Был причинен ущерб на сумму более чем 3,5 млн рублей. Преступную схему раскрыли. Женщину обвинили в мошенничестве.

В октябре состоялось первое заседание в суде, где были допрошены свидетели. Следующее разбирательство будет в конце месяца.

Ранее двое новосибирцев устроили стрельбу у бара: их дело также начал рассматривать суд.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Суд#Мошенничество#Уголовное дело#Дело#Купинский район
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