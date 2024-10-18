Задержаны вероятные виновники гибели двух подростков на новосибирском заводе

В тот день, 16 октября, двое сотрудников — 16 лет и 21 год трудились на заводе в Искитиме. С ними случилась трагедия. Парень постарше сел отдохнуть на конвейерную ленту, после чего она заработала и его затянуло. На помощь ему прибежал 16-летний подросток и тоже угодил в западню. Происшествия избежать не удалось и оба работника погибли.