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Posted 18 октября, 07:16

Published 18 октября, 07:16

Modified 18 октября, 07:18

Updated 18 октября, 07:18

Подозреваемые задержаны

Задержаны вероятные виновники гибели двух подростков на новосибирском заводе

18 октября 2024, 07:16
Фото: 1MI
Подозреваемые задержаны
В Новосибирской области задержаны подозреваемые по делу о гибели работников на заводе, о чем сообщают в СКР.

В тот день, 16 октября, двое сотрудников — 16 лет и 21 год трудились на заводе в Искитиме. С ними случилась трагедия. Парень постарше сел отдохнуть на конвейерную ленту, после чего она заработала и его затянуло. На помощь ему прибежал 16-летний подросток и тоже угодил в западню. Происшествия избежать не удалось и оба работника погибли.

Началось расследование. Проверка показала, что погибшие трудились без специальной одежды. К тому же, несовершеннолетний работал неофициально. Было возбуждено дело по факту нарушения правил охраны труда, повлекшее по неосторожности гибель людей.

18 октября Следственный комитет сообщил, что по делу задержали подозреваемых. Это были мастер цеха и бизнесмен-подрядчик. Вскоре им предъявят обвинение, а суд определит меру пресечения.

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