Живая начинка: в Новосибирске покупательница купила конфеты с червями

После увиденного покупательница вернулась в магазин, чтобы вернуть деньги за товар. Сделали это не сразу, а лишь после скандала и информации, что после этого инцидента они пойдут в полицию. В итоге, денежные средства за покупку с живой начинкой вернули, а за ситуацию никто извиняться не стал.