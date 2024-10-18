Живая начинка: в Новосибирске покупательница купила конфеты с червями

Posted 18 октября, 09:24
Published 18 октября, 09:24
Modified 18 октября, 09:26
Updated 18 октября, 09:26
Как уточнила в беседе с Atas.info сибирячка Елена, она купила конфеты в магазине «Мария-ра» на улице Степной. Покупку она совершила 15 октября. Сладостями она угостила своих знакомых. Только дома она заметила, что под оберткой их ждал сюрприз: червяки ползали прямо по конфетам. Заметив это, женщина сняла все на видео.
После увиденного покупательница вернулась в магазин, чтобы вернуть деньги за товар. Сделали это не сразу, а лишь после скандала и информации, что после этого инцидента они пойдут в полицию. В итоге, денежные средства за покупку с живой начинкой вернули, а за ситуацию никто извиняться не стал.
Елена решила предупредить новосибирцев в соцсетях, чтобы они были внимательнее при покупке этих конфет, ведь кто-то мог их и съесть.
Перекупщики хотели ввезти в Россию нелегальные айфоны, однако их разоблачили сотрудники ФСБ.