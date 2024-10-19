Бастрыкин потребовал доложить о нападении мигрантов на жителей Новосибирска

Posted 19 октября, 05:48
Published 19 октября, 05:48
Modified 19 октября, 05:50
Updated 19 октября, 05:50
Все произошло в октябре. Несколько мигрантов напали на 20-летнего мужчину и его жену. Сначала они оскорбили женщину, а затем стали бить ее спутника. По факту избиения было возбуждено дело, которое расследовал Следком.
Руководитель СК Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о расследовании. Этот факт контролирует центральный аппарат.
После очередного рейда десятки мигрантов отправили на родину. Они не имели право пребывать в России.