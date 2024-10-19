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Posted 19 октября, 05:48

Published 19 октября, 05:48

Modified 19 октября, 05:50

Updated 19 октября, 05:50

Мигранты напали на новосибирцев

Бастрыкин потребовал доложить о нападении мигрантов на жителей Новосибирска

19 октября 2024, 05:48
Фото: Изображение Midjourney
Мигранты напали на новосибирцев
Мигранты могли избить жителей Новосибирска: глава СКР ждет отчет о расследовании, сообщили в ведомстве.

Все произошло в октябре. Несколько мигрантов напали на 20-летнего мужчину и его жену. Сначала они оскорбили женщину, а затем стали бить ее спутника. По факту избиения было возбуждено дело, которое расследовал Следком.

Руководитель СК Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о расследовании. Этот факт контролирует центральный аппарат.

После очередного рейда десятки мигрантов отправили на родину. Они не имели право пребывать в России.

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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Мигранты#Нападение#Бастрыкин#Александр Бастрыкин
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