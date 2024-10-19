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Posted 19 октября, 06:14

Published 19 октября, 06:14

Modified 19 октября, 07:17

Updated 19 октября, 07:17

Людей довезут до дома

Болельщиков ХК «Сибирь» начнут бесплатно подвозить после матчей в Новосибирске

19 октября 2024, 06:14
Фото: atas.info
Людей довезут до дома
В Новосибирске организовали бесплатный подвоз болельщиков после матчей «Сибири» в Новосибирске, передает «Новосибгортранс».

Посетителей матчей хоккейного клуба «Сибирь» начнут увозить на автобусах. Подвоз будет бесплатным. Речь идет о домашних матчах. Инициатива действительна на предстоящий сезон, до 2025 года.

Автобусы начнут ожидать болельщиков на станции метро «Спортивная». Всего их будет пять. Пассажиров довезут до ближайших станций метро. Такую меру придумали для комфорта фанатов игры.

Ранее певице Полине Гагариной вручили именной джерси. Такой подарок ей сделали после концерта в ЛДС.

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