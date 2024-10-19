Бывшая жена новосибирского актера Прилучного отсудила у него детей

Posted 19 октября, 03:38
Published 19 октября, 03:38
Modified 19 октября, 03:40
Updated 19 октября, 03:40
Агата Муцениеце и Павел Прилучный долго боролись за своих общих детей. Пара рассталась несколько лет назад и долгое время не могла поделить алименты, а затем детей.
Старший сын актеров Тимофей изъявил желание жить с отцом, а маленькую дочь Мию планировали оставить у матери. Мальчик уже жил у отца с конца лета и не желал ехать к матери.
Теперь суд встал на стороны Агаты. Павел будет решение обжаловать. Также у звезд недавно решился вопрос с алиментами, которые Прилучный так яростно отстаивал.