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Posted 19 октября, 03:38

Published 19 октября, 03:38

Modified 19 октября, 03:40

Updated 19 октября, 03:40

Дети должны жить с мамой

Бывшая жена новосибирского актера Прилучного отсудила у него детей

19 октября 2024, 03:38
Фото: соцсети
Дети должны жить с мамой
Актриса и бывшая жена новосибирца Павла Прилучного отсудила себе детей, о чем звезда сообщила в соцсетях.

Агата Муцениеце и Павел Прилучный долго боролись за своих общих детей. Пара рассталась несколько лет назад и долгое время не могла поделить алименты, а затем детей.

Старший сын актеров Тимофей изъявил желание жить с отцом, а маленькую дочь Мию планировали оставить у матери. Мальчик уже жил у отца с конца лета и не желал ехать к матери.

Теперь суд встал на стороны Агаты. Павел будет решение обжаловать. Также у звезд недавно решился вопрос с алиментами, которые Прилучный так яростно отстаивал.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Дети#Суд#Алименты#Павел Прилучный
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