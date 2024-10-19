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Posted 19 октября, 11:10

Published 19 октября, 11:10

Modified 19 октября, 11:10

Updated 19 октября, 11:10

Ребенок остался с папой

Мать оставила ребенка в аэропорту Новосибирска и улетела отдыхать

19 октября 2024, 11:10
Фото: atas.info
Ребенок остался с папой
В Новосибирске родительница оставила ребенка в аэропорту и улетела на отдых, о чем сообщили правоохранители.

Все случилось в аэропорту Толмачево. Мать с 9-летним ребенком собирались выехать за границу на отдых в Таиланд. Мальчика не пропустили из-за запрета на выезд от отца.

Родители разводятся и делят ребенка. Его папа не разрешил вылетать из России, пишет КП-Новосибирск.

Тогда мать решила улететь одна, а ребенка передать отцу. Мужчина приехал в Толмачево и школьник ушел с ним. Пьяные женщины лезли в драку с экипажем в другом самолете и не хотели покидать воздушное судно.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Дети#Аэропорт#Самолет#Родители
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