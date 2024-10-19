Мать оставила ребенка в аэропорту Новосибирска и улетела отдыхать

Posted 19 октября, 11:10
Published 19 октября, 11:10
Modified 19 октября, 11:10
Updated 19 октября, 11:10
Все случилось в аэропорту Толмачево. Мать с 9-летним ребенком собирались выехать за границу на отдых в Таиланд. Мальчика не пропустили из-за запрета на выезд от отца.
Родители разводятся и делят ребенка. Его папа не разрешил вылетать из России, пишет КП-Новосибирск.
Тогда мать решила улететь одна, а ребенка передать отцу. Мужчина приехал в Толмачево и школьник ушел с ним. Пьяные женщины лезли в драку с экипажем в другом самолете и не хотели покидать воздушное судно.