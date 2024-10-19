Мужчина с автоматом на улице напугал жителей Новосибирска

Posted 19 октября, 07:30
Published 19 октября, 07:30
Modified 19 октября, 07:32
Updated 19 октября, 07:32
Вооруженного жителя Новосибирска заметили на улице Громова. Мужчина был в капюшоне, скрывающим его лицо.
Очевидцы предположили, что прохожий был не совсем в адекватном состоянии, так как у него видели странную походку и движения.
Неизвестно, настоящий ли был автомат в его руках. Вероятно, оружие было игрушечным, считают комментаторы.
Ранее в регионе мужчины устроили стрельбу у ночного клуба. За это им грозит реальный срок.