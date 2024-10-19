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Posted 19 октября, 07:30

Published 19 октября, 07:30

Modified 19 октября, 07:32

Updated 19 октября, 07:32

Мужчина был с автоматом

Мужчина с автоматом на улице напугал жителей Новосибирска

19 октября 2024, 07:30
Фото: Изображение Midjourney
Мужчина был с автоматом
По улицам Новосибирска гулял мужчина с автоматом, о чем сообщили очевидцы в соцсетях.

Вооруженного жителя Новосибирска заметили на улице Громова. Мужчина был в капюшоне, скрывающим его лицо.

Очевидцы предположили, что прохожий был не совсем в адекватном состоянии, так как у него видели странную походку и движения.

Неизвестно, настоящий ли был автомат в его руках. Вероятно, оружие было игрушечным, считают комментаторы.

Ранее в регионе мужчины устроили стрельбу у ночного клуба. За это им грозит реальный срок.

Фото: соцсети
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Пистолет#Оружие
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