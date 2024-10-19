Новосибирск оказался в аутсайдерах в рейтинге по качеству жизни

Posted 19 октября, 10:35
Published 19 октября, 10:35
Modified 19 октября, 10:37
Updated 19 октября, 10:37
Новосибирск занимает 19-е место с конца в списке из 200 городов по уровню комфорта для жизни.
Аналитический портал Numbeo (самая крупная база данных о стоимости и качестве жизни) опубликовал список за октябрь, включающий 197 городов по уровню жизни. Новосибирск занял 178-е место.
Главные причины низких оценок городу — высокие цены на жизнь и экологическая проблематика. Столица Сибири получила индекс качества жизни на уровне 96,0, что является значительно ниже, чем у лидера списка — Люксембурга с индексом 225,4. При этом индекс безопасности составил — 53,5, а экологии — 67,9.
Новосибирск также попадал в пятерку самых криминальных городов.