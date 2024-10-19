Новосибирск оказался в аутсайдерах в рейтинге по качеству жизни

Главные причины низких оценок городу — высокие цены на жизнь и экологическая проблематика. Столица Сибири получила индекс качества жизни на уровне 96,0, что является значительно ниже, чем у лидера списка — Люксембурга с индексом 225,4. При этом индекс безопасности составил — 53,5, а экологии — 67,9.