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Posted 19 октября, 10:35

Published 19 октября, 10:35

Modified 19 октября, 10:37

Updated 19 октября, 10:37

Новосибирск потерял позиции

Новосибирск оказался в аутсайдерах в рейтинге по качеству жизни

19 октября 2024, 10:35
Фото: atas.info
Новосибирск потерял позиции
В рейтинге городов по качеству жизни Новосибирск уступил крупнейшим мегаполисам, о чем свидетельствуют данные аналитиков.

Новосибирск занимает 19-е место с конца в списке из 200 городов по уровню комфорта для жизни.

Аналитический портал Numbeo (самая крупная база данных о стоимости и качестве жизни) опубликовал список за октябрь, включающий 197 городов по уровню жизни. Новосибирск занял 178-е место.

Главные причины низких оценок городу — высокие цены на жизнь и экологическая проблематика. Столица Сибири получила индекс качества жизни на уровне 96,0, что является значительно ниже, чем у лидера списка — Люксембурга с индексом 225,4. При этом индекс безопасности составил — 53,5, а экологии — 67,9.

Новосибирск также попадал в пятерку самых криминальных городов.

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