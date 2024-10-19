Об использовании «Бионорда» зимой рассказали в мэрии Новосибирска

Несмотря на заверения производителей, что реагент безопасен для дорог, обуви и окружающей среды, многие жители города продолжают высказывать недовольство. По их словам, «Бионорд» превращает снег в грязную кашу, которая затрудняет движение и создает неудобства как для пешеходов, так и для автомобилистов. Особенно тревожат сибиряков последствия для здоровья домашних животных: хозяева сообщают о раздражениях на лапах своих питомцев после прогулок по обработанным улицам.