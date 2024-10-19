Об использовании «Бионорда» зимой рассказали в мэрии Новосибирска

Posted 19 октября, 01:24
Published 19 октября, 01:24
Modified 19 октября, 01:24
Updated 19 октября, 01:24
Зимой 2024–2025 годов на улицах Новосибирска вновь будут использовать реагент «Бионорд» для борьбы с гололедом. Мэрия города подтвердила, что этот состав будет применяться как в сухом, так и в двухфазном виде, а его закупки уже проведены через муниципальные предприятия. Частота использования реагентов будет зависеть от количества осадков, но «Бионорд» останется основным средством для обработки дорог.
«Противогололедный реагент „БИОНОРД“ будет как в сухом виде (Бионорд „Универсальный“), так и в двухфазном виде. Закупки уже проведены через МКУ „ДЭУ №1“, МКУ „ДЭУ № 3“, МКУ „ДЭУ „Советского района“ и МКУ „Дзержинец“, — рассказали в мэрии.
Несмотря на заверения производителей, что реагент безопасен для дорог, обуви и окружающей среды, многие жители города продолжают высказывать недовольство. По их словам, «Бионорд» превращает снег в грязную кашу, которая затрудняет движение и создает неудобства как для пешеходов, так и для автомобилистов. Особенно тревожат сибиряков последствия для здоровья домашних животных: хозяева сообщают о раздражениях на лапах своих питомцев после прогулок по обработанным улицам.
Производитель реагента, уральский завод противогололедных материалов (УЗПМ), отрицает нанесение ущерба окружающей среде и заявляет, что «Бионорд» содержит антикоррозионные и биоразлагаемые добавки, которые не только защищают материалы, но и ускоряют выведение солей из почвы. По словам представителей предприятия, реагент применяется более чем в 50 городах, и даже поставлялся в страны Евросоюза до 2022 года.