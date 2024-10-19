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Posted 19 октября, 01:24

Published 19 октября, 01:24

Modified 19 октября, 01:24

Updated 19 октября, 01:24

Расстаявший снег

Об использовании «Бионорда» зимой рассказали в мэрии Новосибирска

19 октября 2024, 01:24
Фото: 1MI
Расстаявший снег
В преддверие нового зимнего сезона в администрации Новосибирска рассказали, будут ли снова использовать противогололедные реагенты.

Зимой 2024–2025 годов на улицах Новосибирска вновь будут использовать реагент «Бионорд» для борьбы с гололедом. Мэрия города подтвердила, что этот состав будет применяться как в сухом, так и в двухфазном виде, а его закупки уже проведены через муниципальные предприятия. Частота использования реагентов будет зависеть от количества осадков, но «Бионорд» останется основным средством для обработки дорог.

«Противогололедный реагент „БИОНОРД“ будет как в сухом виде (Бионорд „Универсальный“), так и в двухфазном виде. Закупки уже проведены через МКУ „ДЭУ №1“, МКУ „ДЭУ № 3“, МКУ „ДЭУ „Советского района“ и МКУ „Дзержинец“, — рассказали в мэрии.

Несмотря на заверения производителей, что реагент безопасен для дорог, обуви и окружающей среды, многие жители города продолжают высказывать недовольство. По их словам, «Бионорд» превращает снег в грязную кашу, которая затрудняет движение и создает неудобства как для пешеходов, так и для автомобилистов. Особенно тревожат сибиряков последствия для здоровья домашних животных: хозяева сообщают о раздражениях на лапах своих питомцев после прогулок по обработанным улицам.

Производитель реагента, уральский завод противогололедных материалов (УЗПМ), отрицает нанесение ущерба окружающей среде и заявляет, что «Бионорд» содержит антикоррозионные и биоразлагаемые добавки, которые не только защищают материалы, но и ускоряют выведение солей из почвы. По словам представителей предприятия, реагент применяется более чем в 50 городах, и даже поставлялся в страны Евросоюза до 2022 года.

Улицы Новосибирска вновь зальют «Бионордом»: как будут убирать город зимой 2024-2025
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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирск#Дороги#Гололед#Бионорд#Окружающая среда#Пешеходы
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