Школьник в противогазе упал в обморок на уроке ОБЖ в Новосибирске

Posted 19 октября, 09:57
Published 19 октября, 09:57
Modified 19 октября, 09:59
Updated 19 октября, 09:59
Все произошло утром 19 октября в одном из городских лицеев. На уроке ОБЖ 11-классник надел противогаз и долго его не снимал. Юноша упал в обморок из-за кислородного голодания.
Подростку оказали первую помощь прямо на уроке. Также приезжала скорая помощь. Как сейчас себя чувствует несовершеннолетний, очевидцы не уточнили.
В другой школе наказала учителя, проглядевшего драку детей, в результате которой были травмированные.