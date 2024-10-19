atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 19 октября, 09:57

Published 19 октября, 09:57

Modified 19 октября, 09:59

Updated 19 октября, 09:59

Юноша потерял сознание

Школьник в противогазе упал в обморок на уроке ОБЖ в Новосибирске

19 октября 2024, 09:57
Фото: 1MI
Юноша потерял сознание
В одной из школ Новосибирска ребенок упал в обморок, надев противогаз на уроке, сообщают очевидцы в соцсетях.

Все произошло утром 19 октября в одном из городских лицеев. На уроке ОБЖ 11-классник надел противогаз и долго его не снимал. Юноша упал в обморок из-за кислородного голодания.

Подростку оказали первую помощь прямо на уроке. Также приезжала скорая помощь. Как сейчас себя чувствует несовершеннолетний, очевидцы не уточнили.

В другой школе наказала учителя, проглядевшего драку детей, в результате которой были травмированные.

Новый детский сад с протекающей крышей и плесенью построили в Новосибирске
Узнать подробнее
Читайте также:
В новосибирских школах установят системы для очистки воды от мышьякаОсенние каникулы в школах в 2024 году: точные датыШколы начали массово закрывать на карантин — в чем причина
#Эмилия Губарева#Новосибирск#Школа#Школьники
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика