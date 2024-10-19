Жителям Новосибирской области напомнили о двух сроках уплаты налогов

Также налог нужно уплатить, если работодатель или другой налоговый агент не смогли удержать его, о чем они обязаны сообщить в налоговую инспекцию. Например, из-за ошибки в удержании налога с зарплаты или в случае, когда доход был получен не в денежной форме. Ещё один случай оплаты налога — когда полученные проценты по вкладам превышают установленный лимит.