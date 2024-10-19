Жителям Новосибирской области напомнили о двух сроках уплаты налогов

Posted 19 октября, 04:51
Published 19 октября, 04:51
Modified 19 октября, 04:53
Updated 19 октября, 04:53
Работодатель два раза в месяц удерживает НДФЛ, перечисляя средства в бюджет, однако есть ситуации, когда платить нужно самостоятельно в двух случаях:
До середины июля нужно платить налог в случаях, когда человек продал имущество раньше установленного срока владения или получил доходы от физических лиц, не являясь индивидуальным предпринимателем или самозанятым. Также налог нужно уплатить при выигрыше в лотерее от 4000 до 15000 рублей. В таких случаях граждане сами рассчитывают сумму налога и указывают её в специальной декларации.
К началу декабря нужно платить налог по уведомлению от налоговой инспекции, если сумма различных доходов за год превышает 5 млн рублей. Сверху этой суммы нужно уплачивать налог по ставке 15%. Если работодатель удержал налог по ставке 13%, налоговая инспекция дополнительно начислит разницу к выплате.
Также налог нужно уплатить, если работодатель или другой налоговый агент не смогли удержать его, о чем они обязаны сообщить в налоговую инспекцию. Например, из-за ошибки в удержании налога с зарплаты или в случае, когда доход был получен не в денежной форме. Ещё один случай оплаты налога — когда полученные проценты по вкладам превышают установленный лимит.
В этих ситуациях налог рассчитывается налоговой инспекцией, и человеку нужно только перечислить сумму, указанную в уведомлении. Уведомление будет доступно в личном кабинете налогоплательщика и на портале Госуслуги к ноябрю, если подключены налоговые уведомления, передает телеканал Саратов 24.
К началу декабря 2024 года необходимо уплатить налог на доходы физических лиц и имущественные налоги по уведомлениям за 2023 год.