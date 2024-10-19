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Posted 19 октября, 04:51

Published 19 октября, 04:51

Modified 19 октября, 04:53

Updated 19 октября, 04:53

Налоги платят все

Жителям Новосибирской области напомнили о двух сроках уплаты налогов

19 октября 2024, 04:51
Фото: 1MI
Налоги платят все
Россиянам назвали сроки уплаты налогов — их два, о чем информировал портал Госуслуг.

Работодатель два раза в месяц удерживает НДФЛ, перечисляя средства в бюджет, однако есть ситуации, когда платить нужно самостоятельно в двух случаях:

До 15 июля

До середины июля нужно платить налог в случаях, когда человек продал имущество раньше установленного срока владения или получил доходы от физических лиц, не являясь индивидуальным предпринимателем или самозанятым. Также налог нужно уплатить при выигрыше в лотерее от 4000 до 15000 рублей. В таких случаях граждане сами рассчитывают сумму налога и указывают её в специальной декларации.

До 1 декабря

К началу декабря нужно платить налог по уведомлению от налоговой инспекции, если сумма различных доходов за год превышает 5 млн рублей. Сверху этой суммы нужно уплачивать налог по ставке 15%. Если работодатель удержал налог по ставке 13%, налоговая инспекция дополнительно начислит разницу к выплате.

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Также налог нужно уплатить, если работодатель или другой налоговый агент не смогли удержать его, о чем они обязаны сообщить в налоговую инспекцию. Например, из-за ошибки в удержании налога с зарплаты или в случае, когда доход был получен не в денежной форме. Ещё один случай оплаты налога — когда полученные проценты по вкладам превышают установленный лимит.

В этих ситуациях налог рассчитывается налоговой инспекцией, и человеку нужно только перечислить сумму, указанную в уведомлении. Уведомление будет доступно в личном кабинете налогоплательщика и на портале Госуслуги к ноябрю, если подключены налоговые уведомления, передает телеканал Саратов 24.

К началу декабря 2024 года необходимо уплатить налог на доходы физических лиц и имущественные налоги по уведомлениям за 2023 год.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Госуслуги#Налоги#НДФЛ
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