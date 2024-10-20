Более 2 000 новосибирцев получили травмы в ДТП с начала года

Только за октябрь спасатели приняли участие в 120 автомобильных авариях, в которых 146 человек получили травмы, а 6 — погибли. По словам специалистов, основной причиной увеличения количества ДТП в этот период становится ухудшение дорожных условий. Мокрый асфальт, гололед, плохая видимость из-за дождя и тумана создают опасную среду для водителей и пешеходов.