Более 2 000 новосибирцев получили травмы в ДТП с начала года

Posted 20 октября, 05:26
Published 20 октября, 05:26
Modified 20 октября, 05:28
Updated 20 октября, 05:28
Только за октябрь спасатели приняли участие в 120 автомобильных авариях, в которых 146 человек получили травмы, а 6 — погибли. По словам специалистов, основной причиной увеличения количества ДТП в этот период становится ухудшение дорожных условий. Мокрый асфальт, гололед, плохая видимость из-за дождя и тумана создают опасную среду для водителей и пешеходов.
Спасательные службы призывают водителей быть максимально осторожными в осенний период, когда условия на дорогах могут резко измениться. Несколько важных рекомендаций помогут избежать трагедий:
Эти простые меры предосторожности могут спасти жизни и сохранить здоровье на осенних дорогах Новосибирска.