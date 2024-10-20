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Posted 20 октября, 05:26

Published 20 октября, 05:26

Modified 20 октября, 05:28

Updated 20 октября, 05:28

Статистика по травмам в ДТП

Более 2 000 новосибирцев получили травмы в ДТП с начала года

20 октября 2024, 05:26
Фото: 1MI
Статистика по травмам в ДТП
С начала 2024 года в Новосибирской области зарегистрировано более 1 700 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 156 человек погибли и 2 097 получили различные травмы.

Только за октябрь спасатели приняли участие в 120 автомобильных авариях, в которых 146 человек получили травмы, а 6 — погибли. По словам специалистов, основной причиной увеличения количества ДТП в этот период становится ухудшение дорожных условий. Мокрый асфальт, гололед, плохая видимость из-за дождя и тумана создают опасную среду для водителей и пешеходов.

Спасательные службы призывают водителей быть максимально осторожными в осенний период, когда условия на дорогах могут резко измениться. Несколько важных рекомендаций помогут избежать трагедий:

  • Соблюдайте скоростной режим — мокрая или обледенелая дорога увеличивает тормозной путь автомобиля.
  • Держите дистанцию — возможность экстренного торможения на скользкой дороге ограничена.
  • Следите за прогнозом погоды — при неблагоприятных условиях лучше воздержаться от дальних поездок.
  • Будьте внимательны за рулем, особенно в условиях ограниченной видимости.

Эти простые меры предосторожности могут спасти жизни и сохранить здоровье на осенних дорогах Новосибирска.

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#Алина Гурицкая#Транспорт#Происшествия#Новосибирская область#ДТП#Спасатели#Травмы#Аварии
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