Четверых новосибирцев возвращают из украинского плена

Posted 20 октября, 10:26
Published 20 октября, 10:26
Modified 20 октября, 10:28
Updated 20 октября, 10:28
По данным Министерства иностранных дел России, это уже четвертый обмен пленными с начала 2024 года. Всего за этот период 2184 российских военнослужащих вернулись в страну. В результате последнего обмена 95 российских бойцов были освобождены с подконтрольной Киеву территории, среди них четверо — жители Новосибирска.
Сразу после освобождения российских военнослужащих отправили в Беларусь, где они проходят медицинское обследование и психологическую реабилитацию. Бойцы также смогли связаться с родными. В скором времени их доставят в Россию для продолжения лечения.
Напомним, что ранее, в сентябре, были освобождены еще двое новосибирцев. Работа по возвращению российских военнослужащих продолжается.