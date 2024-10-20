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Posted 20 октября, 10:26

Published 20 октября, 10:26

Modified 20 октября, 10:28

Updated 20 октября, 10:28

Четверых новосибирцев возвращают из украинского плена

Четверых новосибирцев возвращают из украинского плена

20 октября 2024, 10:26
Фото: 1MI
18 октября 2024 года в рамках обмена пленными по формуле 95 на 95 четверо новосибирских бойцов вернулись на Родину из украинского плена. Об этом сообщила Уполномоченная по правам человека в Новосибирской области Елена Зерняева.

По данным Министерства иностранных дел России, это уже четвертый обмен пленными с начала 2024 года. Всего за этот период 2184 российских военнослужащих вернулись в страну. В результате последнего обмена 95 российских бойцов были освобождены с подконтрольной Киеву территории, среди них четверо — жители Новосибирска.

Сразу после освобождения российских военнослужащих отправили в Беларусь, где они проходят медицинское обследование и психологическую реабилитацию. Бойцы также смогли связаться с родными. В скором времени их доставят в Россию для продолжения лечения.

Напомним, что ранее, в сентябре, были освобождены еще двое новосибирцев. Работа по возвращению российских военнослужащих продолжается.

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