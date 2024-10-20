Четверых новосибирцев возвращают из украинского плена

По данным Министерства иностранных дел России, это уже четвертый обмен пленными с начала 2024 года. Всего за этот период 2184 российских военнослужащих вернулись в страну. В результате последнего обмена 95 российских бойцов были освобождены с подконтрольной Киеву территории, среди них четверо — жители Новосибирска.