«Локомотив-Арена» в Новосибирске осталась без света из-за повреждения кабеля

Posted 20 октября, 07:08
Published 20 октября, 07:08
Modified 20 октября, 07:10
Updated 20 октября, 07:10
По данным пресс-службы «Россети Новосибирск», рабочие, проводившие земляные работы вблизи волейбольной арены, случайно повредили кабельную линию. Строительные работы велись в охранной зоне электросетей без предварительного согласования с энергетиками, что и привело к аварии.
В результате происшествия обесточены оказались 20 трансформаторных подстанций. Без света остались сотни жителей близлежащих домов и волейбольный стадион, который также потерял возможность продолжать спортивные мероприятия до восстановления подачи электричества. Отключение произошло в трех жилых комплексах — «Молодёжный», «Созвездие» и «Закаменский», а также частном секторе и многоквартирных домах на улице Тополевой.
Сразу после аварии на место выехала аварийная бригада АО «РЭС», оснащенная необходимым оборудованием для поиска и устранения повреждения. Специалисты при помощи лабораторного комплекса определяют точное место разрыва кабеля. Ремонтные работы могут занять несколько часов, и, по предварительным данным, восстановление электроснабжения ожидается к 17:00.