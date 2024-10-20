«Локомотив-Арена» в Новосибирске осталась без света из-за повреждения кабеля

В результате происшествия обесточены оказались 20 трансформаторных подстанций. Без света остались сотни жителей близлежащих домов и волейбольный стадион, который также потерял возможность продолжать спортивные мероприятия до восстановления подачи электричества. Отключение произошло в трех жилых комплексах — «Молодёжный», «Созвездие» и «Закаменский», а также частном секторе и многоквартирных домах на улице Тополевой.