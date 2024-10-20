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Posted 20 октября, 07:08

Published 20 октября, 07:08

Modified 20 октября, 07:10

Updated 20 октября, 07:10

Энергетики устраняют причину аварии

«Локомотив-Арена» в Новосибирске осталась без света из-за повреждения кабеля

20 октября 2024, 07:08
Фото: АО «Россети Новосибирск»
Энергетики устраняют причину аварии
В Новосибирске произошло аварийное отключение электроэнергии, вызванное повреждением электрокабеля строительной техникой. В результате этого инцидента без света остались не только спортивный объект «Локомотив-Арена», но и жилые дома.

По данным пресс-службы «Россети Новосибирск», рабочие, проводившие земляные работы вблизи волейбольной арены, случайно повредили кабельную линию. Строительные работы велись в охранной зоне электросетей без предварительного согласования с энергетиками, что и привело к аварии.

В результате происшествия обесточены оказались 20 трансформаторных подстанций. Без света остались сотни жителей близлежащих домов и волейбольный стадион, который также потерял возможность продолжать спортивные мероприятия до восстановления подачи электричества. Отключение произошло в трех жилых комплексах — «Молодёжный», «Созвездие» и «Закаменский», а также частном секторе и многоквартирных домах на улице Тополевой.

Сразу после аварии на место выехала аварийная бригада АО «РЭС», оснащенная необходимым оборудованием для поиска и устранения повреждения. Специалисты при помощи лабораторного комплекса определяют точное место разрыва кабеля. Ремонтные работы могут занять несколько часов, и, по предварительным данным, восстановление электроснабжения ожидается к 17:00.

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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирск#Авария#Ремонтные работы#Жилые дома#Электроэнергия
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