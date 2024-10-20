Мэрия Новосибирска готовит конкурс на проектирование Дзержинской линии метро

Posted 20 октября, 03:01
Published 20 октября, 03:01
Modified 20 октября, 03:03
Updated 20 октября, 03:03
В августе 2024 года, в рамках форума «Технопром-2024» мэрия подписала меморандум с белорусской компанией ОАО «Минскметропроект». Эта организация будет участвовать в инженерно-техническом проектировании и техническом консультировании при создании новых станций и других объектов Новосибирского метрополитена. Этот шаг — важный этап в обновлении проектной документации, которая ранее была признана устаревшей.
Власти также обсуждают возможность сотрудничества с китайской компанией China Railway, которая уже успешно реализовала множество инфраструктурных проектов по всему миру. В случае победы на конкурсе, она станет одним из ключевых партнеров в строительстве новых станций метро.
Проект развития новосибирского метро включает амбициозные планы по строительству 32 новых станций. Его реализация будет проходить в несколько этапов. Первый этап, рассчитанный до 2030 года, предусматривает продление Дзержинской линии на две станции — «Молодёжная» и «Гусинобродская», а также строительство метродепо «Волочаевское». Также планируется расширение Ленинской линии, включающее станции «Площадь Станиславского» и «Троллейная», а за станцией «Заельцовская» появится станция «Северная».
Следующий этап развития метро, рассчитанный до 2050 года, предполагает продление Дзержинской линии до станции «Камышенская» и дальнейшее развитие сети в северном направлении, до жилмассива «Родники».