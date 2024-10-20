Мэрия Новосибирска готовит конкурс на проектирование Дзержинской линии метро

Проект развития новосибирского метро включает амбициозные планы по строительству 32 новых станций. Его реализация будет проходить в несколько этапов. Первый этап, рассчитанный до 2030 года, предусматривает продление Дзержинской линии на две станции — «Молодёжная» и «Гусинобродская», а также строительство метродепо «Волочаевское». Также планируется расширение Ленинской линии, включающее станции «Площадь Станиславского» и «Троллейная», а за станцией «Заельцовская» появится станция «Северная».