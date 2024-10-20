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Posted 20 октября, 03:01

Published 20 октября, 03:01

Modified 20 октября, 03:03

Updated 20 октября, 03:03

В Новосибирске готовят продление метро

Мэрия Новосибирска готовит конкурс на проектирование Дзержинской линии метро

20 октября 2024, 03:01
Фото: Алина Гурицкая. atas.info
В Новосибирске готовят продление метро
В течение месяца мэрия Новосибирска планирует объявить конкурс на проектирование Дзержинской линии метрополитена. Об этом сообщил мэр города Максим Кудрявцев.

В августе 2024 года, в рамках форума «Технопром-2024» мэрия подписала меморандум с белорусской компанией ОАО «Минскметропроект». Эта организация будет участвовать в инженерно-техническом проектировании и техническом консультировании при создании новых станций и других объектов Новосибирского метрополитена. Этот шаг — важный этап в обновлении проектной документации, которая ранее была признана устаревшей.

Власти также обсуждают возможность сотрудничества с китайской компанией China Railway, которая уже успешно реализовала множество инфраструктурных проектов по всему миру. В случае победы на конкурсе, она станет одним из ключевых партнеров в строительстве новых станций метро.

Проект развития новосибирского метро включает амбициозные планы по строительству 32 новых станций. Его реализация будет проходить в несколько этапов. Первый этап, рассчитанный до 2030 года, предусматривает продление Дзержинской линии на две станции — «Молодёжная» и «Гусинобродская», а также строительство метродепо «Волочаевское». Также планируется расширение Ленинской линии, включающее станции «Площадь Станиславского» и «Троллейная», а за станцией «Заельцовская» появится станция «Северная».

Следующий этап развития метро, рассчитанный до 2050 года, предполагает продление Дзержинской линии до станции «Камышенская» и дальнейшее развитие сети в северном направлении, до жилмассива «Родники».

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#Алина Гурицкая#Транспорт#Новосибирск#Метро#Мэрия#Конкурс#Проектирование#Максим Кудрявцев
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