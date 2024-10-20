Новая камера видеофиксации появилась на Бердском шоссе в Новосибирске

Posted 20 октября, 09:36
Published 20 октября, 09:36
Modified 20 октября, 09:38
Updated 20 октября, 09:38
Устройство установлено на перекрестке возле поселка РМЗ на Бердском шоссе. Как сообщили в телеграм-канале «АСТ-54 Black», камера нацелена на контроль за соблюдением скоростного режима и стоп-линии.
Согласно сообщениям, основная функция камеры — фиксировать нарушения, такие как превышение скорости и проезд на красный свет. В связи с регулярными дорожно-транспортными происшествиями в Новосибирске, многие из которых связаны с нарушением скоростного режима, установка нового устройства станет важным шагом в обеспечении безопасности на дороге.