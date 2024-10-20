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Posted 20 октября, 09:36

Published 20 октября, 09:36

Modified 20 октября, 09:38

Updated 20 октября, 09:38

Бердское шоссе

Новая камера видеофиксации появилась на Бердском шоссе в Новосибирске

20 октября 2024, 09:36
Фото: Алина Гурицкая. atas.info
Бердское шоссе
В Первомайском районе Новосибирска появилась новая камера, фиксирующая нарушения правил дорожного движения (ПДД).

Устройство установлено на перекрестке возле поселка РМЗ на Бердском шоссе. Как сообщили в телеграм-канале «АСТ-54 Black», камера нацелена на контроль за соблюдением скоростного режима и стоп-линии.

Согласно сообщениям, основная функция камеры — фиксировать нарушения, такие как превышение скорости и проезд на красный свет. В связи с регулярными дорожно-транспортными происшествиями в Новосибирске, многие из которых связаны с нарушением скоростного режима, установка нового устройства станет важным шагом в обеспечении безопасности на дороге.

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#Алина Гурицкая#Транспорт#Новосибирск
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