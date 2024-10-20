Новосибирский ХК «Сибирь» уступил «Северстали» в домашнем матче

Posted 20 октября, 02:34
Published 20 октября, 02:34
Modified 20 октября, 02:36
Updated 20 октября, 02:36
Первый период начался удачно для «Сибири». Владислав Кара открыл счет, забросив шайбу в ворота «Северстали». Однако во втором периоде соперники активизировались: два точных броска в исполнении Давида Думбадзе и Ивана Подшивалова вывели череповецкую команду вперед. Это изменило динамику игры, и новосибирская команда начала испытывать трудности с контролем ситуации на льду.
В третьем периоде «Северсталь» продолжила доминировать: Николай Буренков увеличил разрыв, забив четвертую шайбу. За 13 секунд до конца игры Никита Коротков сумел сократить отставание «Сибири», но это не изменило исход матча.
Тренер «Сибири» Владимир Епанчинцев прокомментировал поражение команды. Он отметил, что победа «Северстали» была закономерной: соперники действовали быстрее и точнее, создав множество опасных моментов. По словам Епанчинцева, новосибирцы допустили ошибки на своем пятаке и не смогли должным образом реализовать большинство.
Также он добавил, что команда столкнулась с дополнительными трудностями на этапе подготовки. Из-за проведения концертов во дворце спорта «Сибирь» тренировалась на другом катке, что могло повлиять на готовность к игре. Однако тренер подчеркнул, что это не оправдание, а лишь урок, который они примут во внимание для следующих матчей.
Несмотря на поражение, ХК «Сибирь» продолжает занимать третью строчку в Восточной конференции КХЛ, набрав 19 очков за 16 игр. Следующий матч новосибирская команда проведет 21 октября против челябинского «Трактора», где постарается реабилитироваться перед своими болельщиками.
Для «Северстали» эта победа стала третьей подряд в чемпионате. Команда уверенно продвигается по турнирной таблице, занимая четвертое место на Западе с 22 очками за 18 игр.