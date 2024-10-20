Новосибирский ХК «Сибирь» уступил «Северстали» в домашнем матче

Также он добавил, что команда столкнулась с дополнительными трудностями на этапе подготовки. Из-за проведения концертов во дворце спорта «Сибирь» тренировалась на другом катке, что могло повлиять на готовность к игре. Однако тренер подчеркнул, что это не оправдание, а лишь урок, который они примут во внимание для следующих матчей.