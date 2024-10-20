Новосибирцы жалуются на лютый холод в троллейбусах

Posted 20 октября, 04:07
Published 20 октября, 04:07
Modified 20 октября, 04:07
Updated 20 октября, 04:07
«Почему вечером в транспорте не включают отопление? В частности, в одном из троллейбусов. На улице-то уже холодно», — написала жительница Новосибирска.
Эта претензия не осталась незамеченной. На нее оперативно отреагировал департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска. В ответ на жалобу ведомство пообещало разобраться в ситуации и сообщить о результатах до 23 октября.
Подобные жалобы возникают с наступлением осенне-зимнего периода каждый год. Жители Новосибирска регулярно выражают недовольство тем, что в транспорте долго не включают отопление, даже несмотря на заметное снижение температуры воздуха.
Сотрудники департамента также объясняют, что регулировка температурного режима в транспорте зависит от ряда факторов. Во-первых, это погодные условия: включение отопления начинается после устойчивого понижения температуры. Во-вторых, технические особенности транспорта и готовность к зимнему периоду могут варьироваться в зависимости от модели и состояния транспортных средств.