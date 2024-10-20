Новосибирцы жалуются на лютый холод в троллейбусах

Сотрудники департамента также объясняют, что регулировка температурного режима в транспорте зависит от ряда факторов. Во-первых, это погодные условия: включение отопления начинается после устойчивого понижения температуры. Во-вторых, технические особенности транспорта и готовность к зимнему периоду могут варьироваться в зависимости от модели и состояния транспортных средств.