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Posted 20 октября, 04:07

Published 20 октября, 04:07

Modified 20 октября, 04:07

Updated 20 октября, 04:07

В троллейбусах холодно

Новосибирцы жалуются на лютый холод в троллейбусах

20 октября 2024, 04:07
Фото: atas.info
В троллейбусах холодно
С понижением температуры воздуха и приходом холодов новосибирцы начали ощущать дискомфорт в общественном транспорте. Одна из жительниц города пожаловалась в соцсетях на отсутствие отопления в троллейбусах, чем вызвала активное обсуждение среди горожан.
«Почему вечером в транспорте не включают отопление? В частности, в одном из троллейбусов. На улице-то уже холодно», — написала жительница Новосибирска.

Эта претензия не осталась незамеченной. На нее оперативно отреагировал департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска. В ответ на жалобу ведомство пообещало разобраться в ситуации и сообщить о результатах до 23 октября.

Подобные жалобы возникают с наступлением осенне-зимнего периода каждый год. Жители Новосибирска регулярно выражают недовольство тем, что в транспорте долго не включают отопление, даже несмотря на заметное снижение температуры воздуха.

Сотрудники департамента также объясняют, что регулировка температурного режима в транспорте зависит от ряда факторов. Во-первых, это погодные условия: включение отопления начинается после устойчивого понижения температуры. Во-вторых, технические особенности транспорта и готовность к зимнему периоду могут варьироваться в зависимости от модели и состояния транспортных средств.

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#Алина Гурицкая#Транспорт#Новосибирск#Мэрия#Отопление#Общественный транспорт#Жалобы#Департамент транспорта
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